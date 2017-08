Moderne Zeiten für Uetersens Politiker

vergrößern 1 von 2 Foto: Kaufmann (2) 1 von 2

Im Rathaus wird die politische Sommerpause genutzt, um den 40 Jahre alten Ratssaal und das Foyer im Sitzungstrakt zu sanieren. „Wir sind sehr gut im Zeitplan“, betont Hochbauingenieur Thomas Kröger vom Amt für Planen und Bauen. Der 49-Jährige leitet die fach- und zeitgerechte Umsetzung aller Arbeiten, für die Mittel in Höhe von 108 000 Euro vorgesehen sind. Auch die Planung ist über seinen Schreibtisch gegangen. „Es sind keine externen Planungskosten aufgelaufen“, so Kröger.

Sowohl im Foyer des Sitzungstrakts als auch im Ratssaal mussten die durchgehenden Spanplatten-Decken abgenommen werden, um an marode innenliegende Dachentwässerungsleitungen zu gelangen. Die nun erfolgte Neugestaltung der hell lackierten Decken in Form von Rasterelementen aus Mineralwollplatten mit schallabsorbierender Wirkung wird künftig bei notwendigen Reparaturen ein Erreichen partieller Schadstellen möglich machen. Verbunden mit der Deckensanierung wurde die Erneuerung der Abluftanlage. Auch die Beleuchtung wurde mit dem Einsatz von LED-Lampen auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Eine bessere und gleichmäßigere Ausleuchtung von Ratssaal und Foyer verbunden mit dem Einsparen von Energie war ausschlaggebend bei der Auswahl der Beleuchtung. „Wir sparen 8500 Watt Licht-stromleistung“, betont Kröger. Auch eine neue Lautsprecheranlage im Foyer, eine Funkmikrofonanlage und eine große verschiebbare Wand für Beamervorführungen im Ratssaal werden nach der Sanierung für zeitgemäßen Komfort sorgen. „Die gesamte Steuerung erfolgt dann über ein Touchpanel“, erläutert Kröger. Die Medienanlage im Nebenraum des Ratssaals wird dafür entsprechend ausgetauscht. Mit neuen Möbeln wird der Ratssaal nicht ausgestattet, aber jeder Arbeitsplatz erhält einen Stromanschluss, sodass Verlängerungskabel für den Anschluss von Laptops der Vergangenheit angehören werden.

Ausgelegt werden Ratssaal und Foyer des Sitzungstrakts mit strapazierfähigen Teppichfließen. Aktuell geben sich die Handwerker der verschiedenen Gewerke aus Moorrege, Heist, Haseldorf, Schenefeld und Wedel sowie Medientechnik-Experten aus Hamburg die Klinke in die Hand, damit ab 1. September Ratssaal und Foyer im Sitzungstrakt wieder Politik und Verwaltung zur Verfügung stehen. „Im kommenden Jahr werden die Sitzungsräume saniert“, kündigt Kröger an. Er verweist darauf, dass in den vergangenen Jahren regelmäßig das 1977 eingeweihte Rathaus energetisch saniert wurde beziehungsweise notwendige Reparaturen erfolgt sind: „Wir haben keinen Sanierungsstau, und somit halten sich die Kosten in Grenzen.“



von Sylvia Kaufmann

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:05 Uhr