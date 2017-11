Frieden : Modellbauer aus Uetersen und Elmshorn legen ihren Zoff bei

vergrößern 1 von 2 Foto: Klaus Plath 1 von 2

von Klaus Plath

erstellt am 08.Nov.2017 | 17:30 Uhr

Uetersen | Die Vorstände des Uetersener Schiffsmodellbauclubs und des SMC Elmshorn haben die Friedenspfeife geraucht. Wie berichtet, war den Elmshornern eine geplante Lichterfahrt auf dem Mühlenteich von den Uetersener Hausherren untersagt worden. Bei Nichtbeachtung war den Schiffmodellbauern sogar mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gedroht worden. Das ist nun kein Thema mehr, nachdem sich die Vorsitzenden beider Clubs in Uetersen getroffen haben. Klaus Kanarski vom Uetersener Schiffsmodellbauclub und Volker Engler vom SMC saßen im Presse-Café am − wie bekundet wurde − „Tisch der Harmonie“ zusammen. Folgende Übereinkünfte sind dabei erzielt worden:

Beide Vereine waren in der Vergangenheit freundschaftlich verbunden und werden dies auch in Zukunft sein. Entstandene Irritationen aufgrund kleinerer Missverständnisse wurden besprochen und ausgeräumt. Beide Vereine wollen künftig noch enger zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen. Es sollen auch gemeinsame Veranstaltungen geplant werden.

Gemeinsames Ziel ist es demnach, „das schöne und anspruchsvolle Hobby Schiffsmodellbau zu fördern, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und vor dem Aussterben zu bewahren“, so die beiden Vorsitzenden nach dem Treffen am Kaffeetisch.