Mit Pliquet an der Spitze in die Wahl

SPD Ortsverein Neuendeich bestimmt Kommunalwahl-Kandidaten / Gerd Mettjes bleibt Parteivorsitzender

von shz.de

08. März 2018, 16:05 Uhr

Bei der Kommunalwahl am 6. Mai wird die SPD Neuendeich mit Bürgermeister Reinhardt Pliquet als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Das beschlossen die Mitglieder des Ortsvereins auf ihrer Jahreshauptversammlung im Haselauer Landhaus mit einstimmigem Votum. Zu ihrem Vorsitzenden wählten die Genossen erneut Gerd Mettjes, ihm zur Seite stellten sie als Vizevorsitzenden Niels Thimm (kleines Foto).

Einstimmigkeit herrschte auch bei der Abstimmung für die weiteren Kandidaten, mit denen die SPD in den Kommunalwahlkampf ziehen wird. Als zweiter Direktkandidat wurde Gerd Mettjes gewählt, auf den Plätzen drei bis fünf folgen Bärbel Jürgens, Claus May und Gesine Hein. Die sechs Listenplätze besetzen Herbert Jürgens, Florian Anglet, Thomas Dreier, Jens Hein, Johann Lütjens und Niels Thimm. Damit gehen vier der aktuellen SPD-Gemeinderatsmitglieder erneut als Direktkandidaten an den Start. Das fünfte SPD-Ratsmitglied, Niels Thimm, verzichtete aus Zeitgründen auf seine Aufstellung als Direktkandidat.

„Mal sehen, was die Wahl bringt“, sagte Mettjes. Vielleicht könne die SPD diesmal aufgrund ihrer guten Arbeit eine deutlichere Mehrheit gegenüber der CDU erreichen und mehr als fünf Gemeinderäte stellen. Die Wahl 2013 gewann die SPD mit knappen 51,1 Prozent – ausreichend aber, um die CDU-Herrschaft zu besiegen und den Christdemokraten nur vier Gemeinderatssitze zu überlassen. Wie der Parteivorsitzende war auch Pliquet zuversichtlich. „Wir haben für Neuendeich allerhand erreicht“, sagte er und nannte wichtige Beispiele, wie die neue Möblierung des Dörpshus‘, das wohl noch in diesem Jahr zu erwartende neue Feuerwehrfahrzeug und das Breitbandkabelnetz für schnelles Internet, das bis Jahresende fertig werden soll. Auch die 30-Stundenkilometer-Zone in Schadendorf, die Straßensanierung am Rosengarten und die neue Boule-Bahn gehörten dazu. Außerdem lobte Pliquet die gute Finanzsituation der Gemeinde: „Wir haben 60 000 Euro in die Rücklage überführen können.“



SPD bietet mehrere Veranstaltungen an





Einig waren sich Mettjes und Pliquet darüber, dass SPD und CDU in einem konstruktiven Miteinander gearbeitet hätten. Mettjes hob als weiteren Arbeitserfolg des 17-köpfigen SPD-Ortsvereins einige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen hervor. Ob Spieleabend oder Ostereiersuchen, französischer Boule-Abend oder Winter-Boßeln – alles sei gut besucht gewesen und auf jeden Fall der Wiederholung wert. Los gehe es wieder am Ostermontag mit der Ostereiersuche. Für Kassenwart Claus May, der schwarze Zahlen verkündete und später in seiner Funktion wiedergewählt wurde, war die Ostereiersuche das Stichwort. Mit Kosten von 27,69 Euro sei diese − übrigens einzige − Ausgabe des Ortsvereins günstiger gewesen, als die Kontoführungsgebühren der Bank in Höhe von 35,85 Euro. Leider gäbe es keine Ermäßigung für Vereine.

Für den Wahlkampf kündigte Mettjes eine Zeitung des SPD-Ortsvereins an. Sie soll über das bisher Erreichte und über die Ziele, die die Genossen in der nächsten Legislaturperiode für das Dorf anpeilen, berichten sowie die SPD-Kommunalwahl-Kandidaten vorstellen. „Die Zeitung werden wir rechtzeitig vor der Wahl an alle Haushalte verteilen“, schloss der Vorsitzende die Sitzung.