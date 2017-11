Orchesterwerk : Messe in h-Moll in der Klosterkirche

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

von Klaus Plath

erstellt am 14.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Bachs große Messe in h-Moll wird am kommenden Sonntag, 19. November, in der Klosterkirche Uetersen erklingen. Ausführende sind die Kantorei Uetersen Am Kloster, das Elbipolis Barockorchester Hamburg sowie die Solisten Katharina Müller (Sopran), Susanne Langner (Sopran), Alex Potter (Altus), Florian Sievers (Tenor) und Dávid Csizmár. Karten (nummerierte Plätze) gibt es zum Preis von 30 und 20 Euro in der Buchhandlung Lavorenz. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft, die eine halbe Stunde vor Konzertbeginn öffnet.

Viele Komponisten der Barockzeit und später assoziierten diese Tonart h-Moll mit Dunkelheit und Tod. Daher entschied sich auch der Thomaskantor, sein monumentales Kunstwerk, die h-Moll-Messe, in genau dieser Tonart zu komponieren. „Dass das Werk diese herausragende Bedeutung gewinnen konnte, verdankt es dem kreativen Wagnis des Komponisten, in der zyklisch-musikalischen Form der Messe eine ästhetisch wie theologisch durchdachte und kühn ausgearbeitete Bestandsaufnahme seiner Kompositionskunst zu verfassen“, so Kantor Eberhard Kneifel, der die Aufführung leiten wird. Das den Chor und die Solisten begleitende Orchester um Konzertmeister Jürgen Groß hat es sich zur Aufgabe gemacht, die historische Aufführungspraxis besonders zu berücksichtigen und wird somit für die besondere Klangfarbe dieser Aufführung sorgen. Besonders an der Uetersener Aufführung ist zudem, dass Kneifel mit Alex Potter ein weiteres Mal auf einen männlichen Alt (Altus) zurückgreift.