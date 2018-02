Neue Schwerpunkte : Mehr Musik und Sport in der Rosenstadtschule

Die offene Ganztagsschule setzt auf intensiven Schwimmunterricht und Musik-Ästhetik.

von Klaus Plath

02. Februar 2018, 12:30 Uhr

Uetersen | Gemeinschaftsschulleiterin Gisela Leffers ist zufrieden. Alle Planstellen an ihrer Rosenstadtschule sind besetzt − der Unterricht kann somit reibungslos erteilt werden. Das ist im Land inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Lehrermangel führt immer öfter dazu, dass die Stundentafel nicht mehr, so wie vorgesehen, umgesetzt werden kann.

Verbindlicher Unterricht ist ein Pfund, mit dem die Uetersener Schule an der Seminarstraße wuchern möchte. Und so freut sich Leffers und ihr Kollegium nicht nur auf den Elternabend für Erziehungsberichtigte von Viertklässlern (Dienstag, 6. Februar, 19 Uhr, Pausenhalle), sondern auch auf den Tag der offenen Tür am Donnerstag, 8. Februar, von 15.30 bis 15.30 Uhr.

Dort geht es dann auch um die neue Schwerpunktsetzung der Schule ab dem kommenden Schuljahr 2018/19. Kommuniziert werden soll, dass bereits der nächste fünfte Jahrgang in den Genuss einer zusätzlichen Sportstunde kommen kann (vier Stunden insgesamt) oder, wenn dieses Interesse überwiegt, zweier zusätzlicher Musikstunden, inklusive der Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen (drei Stunden wöchentlicher Unterricht). Zur Auswahl stehen Keyboard, E-Bass, E-Gitarre und Schlagzeug. Auch das Fach Gesang kann von den Schülern gewählt werden. „Musik-Ästhetik“ heißt diese Schwerpunktsetzung.

„Wer sich für den Schwerpunkt Sport entscheidet, sollte zusätzlich ein Sportangebot unseres offenen Ganztags nutzen“, sagt Leffers, die damit die Bewegung der Schüler fördern will. Bestandteil des Sport-Schwerpunkts ist intensiver Schwimmunterricht, der in der renovierten Jürgen-Frenzel-Halle erteilt werden soll.

Nach wie vor ist die Rosenstadtschule offene Ganztagsschule. Die Schüler können dabei nachmittags aus einem großen Angebotskatalog wählen. Nähere Informationen dazu gibt es im Geschäftszimmer der Rosenstadtschule.