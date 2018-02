Mehr Erzieher für die Kitas in der Stadt

Politiker machen den Weg frei

17. Februar 2018, 16:05 Uhr

Die Versorgung der Kindertagesstätten mit Fachpersonal bereitet zunehmend Probleme (wir berichteten). Der Bildungsausschuss hat sich während seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich darauf verständigt, den Uetersener Kindertagesstätten die Möglichkeit zu eröffnen, Erzieher einzustellen. Voraussetzung: Es muss nachgewiesen werden, dass dreimal erfolglos versucht wurde, die Stelle mit einem Sozialpädagogischen Assistenten (SPA) zu besetzen. Die Mehrkosten werden von der Stadt Uetersen getragen. Dafür stimmten CDU, SPD und Grüne, die BfB lehnte den gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen ab.

Ebenso wurde von CDU, SPD und den Grünen beschlossen, vorsorglich für zunächst drei zu besetzende Erzieherstellen 33000 Euro über den 1. Nachtragshaushalt bereitzustellen. Der Stellenplan für den städtischen Kindergarten wird entsprechend angepasst. Die Politiker einigten sich darauf, die Möglichkeit der Maßnahme für die Dauer von fünf Jahren zu befristen. Anschließend soll neu entschieden werden.



Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt





Weiterhin wurde gegen die beiden Vertreter der BfB-Fraktion entschieden: „Der Stellenplan des städtischen Kindergartens soll dahingehend geändert werden, dass die Stelle einer SPA auch so besetzt werden kann, dass gleichzeitig die Möglichkeit besteht, die Erzieherausbildung in einer berufsbegleitenden Ausbildung fortzuführen.“ Eine anschließende Weiterbeschäftigung als Erzieher haben die Politiker in Aussicht gestellt. Die Kosten in Höhe von 120 Euro pro Schuljahr soll in den Haushalt eingestellt werden. Wichtige Ergänzung: Die Stellenbesetzung muss die berufsbegleitende Erzieherausbildung hergeben.

Warum hat die BfB ihre Zustimmung weitgehend verweigert? Dazu sagte Ausschussmitglied Sabine Lankau unserer Zeitung: „Uns hat die Befristung auf fünf Jahre nicht gefallen. Wir wollten, dass das jetzt und auf Dauer gelöst wird. “ Zuvor war − während einer Sitzungsunterbrechung − der Versuch gescheitert, alle von den Fraktionen gestellten Anträge zu einem zusammenzufassen. Die BfB wollte ausschließlich über ihren, den weitestgehenden, Antrag abgestimmt haben. Mit dem Resultat, dass dieser anschließend von CDU, Grünen und SPD abgelehnt wurde. Einstimmig ist beschlossen worden, dass die städtische Kita über die Personalplanung hinaus mit einer weiteren Vollzeitstelle ausgestattet wird. Damit soll verhindert werden, dass es bei weiteren Langzeiterkrankungen zu Gruppenschließung kommt.