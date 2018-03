Mauer des Schweigens

KGS-Schüler führten intensives, szenisches Stück über kollektive Schuld auf

23. März 2018, 16:05 Uhr

Heiligeisdorf ist ein Ort, in den man lieber nicht geraten will: Die Bewohner, skeptisch gegenüber allem Fremden, sehen über die Not anderer hinweg, werden schuldig durch Unterlassen und hüllen sich in Schweigen. Die Theater-AG der Klaus-Groth-Schule brachte dieses heftige, sehr aktuelle und szenisch erzählte Stück auf die Bühne.

Eine fremde Frau reist nach Heiligeisdorf, denn das letzte Lebenszeichen ihres verschwundenen Bruders stammt von hier. Über den letzten Winter fand er hier Arbeit, sollte eine Brandstätte aufräumen, dann verlor sich seine Spur. Gemeinsam mit ihr erleben die Zuschauer die düstere Atmosphäre dieses abgeschiedenen Dorfes. Besonders ist in diesem Theaterstück nach Karlheinz Frankl die Erzählweise: In 13 Szenen werden Lebensart und Spurensuche in Heiligeisdorf geschildert, diese Szenen stehen allerdings für sich, geben Einblicke in die Lebenswelt der Figuren und sind in ihrer Reihenfolge teils austauschbar. In Szene gesetzt wurde das Stück mit spärlichem Bühnenbild und bei der beklemmenden, dramatischen Streichermusik von Dmitri Shostakowitch, dadurch erreichte es höchste Intensität.

Die Zuschauer wurden Zeugen verstörender Szenen, wie der, als der Bauernsohn Franz aus Spaß einen Maulwurf zu Tode trampelt. Wenn der Franz vom Pfarrer eine Ohrfeige kriegt, dann erntet er von den anderen Kindern kein Mitleid, sondern Singsang-Spott: „Der Franz hat geweint…“ Beim gemeinsamen Abendessen im Haus der Bauernfamilie Vitus wiederholt jedes der fünf Familienmitglieder stereotyp seine Misere: „Sie haben mir das ganze Leben versaut“, klagt der Vater, „Früher war er anders, ganz anders“, sagt die Mutter. Die Kinder konstatieren: „Hoffentlich geht der Vater bald“, fragen: „Bin ich Schuld an eurem Leben?“ oder bitten: „Hört doch endlich auf!“



Keiner hilft der fremden Frau





Die fremde Frau läuft auf der Suche nach ihrem Bruder gegen Wände. Die Wirtin, der Philosoph, der Bürgermeister, die Bauern − alle wissen was, doch keiner hilft ihr, alle verstummen. Nur den Kindern entwischt manchmal ein Hinweis, obwohl sie nicht darüber reden dürfen. Zwar hat der Pfarrer das Lügen verboten. Doch bei dem fremden Mann, da müssen sie lügen, hat Bauer Flori gesagt.

Eine wichtige Rolle in dem Stück spielt der Wald, der das Dorf düster und kalt umgibt. Die Bäume darin wurden von den Schülern selbst dargestellt, bedrohlich umringen sie die Menschen auf den Wegen. „Am Schluss ist es der Wald, der das Geheimnis preisgibt“, so Lehrerin Karen Strenge, die gemeinsam mit ihrer Kollegin, Gundula Kuik, und dem ehemaligen KGS-Schüler Lasse Bohnsack die Spielleitung innehatte. Den gesuchten Bruder, den hat man auf seiner Arbeitsstätte achtlos erfrieren lassen.

Die Mitglieder der Theater-AG, Schüler der zehnten bis 13. Klassen, hatten das Stück selbst ausgesucht. „Das Thema, die unterlassene Hilfeleistung, und die intensive Stimmung haben die Schüler angesprochen“, berichtet Kuik. Die Jugendlichen betrachteten „Heiligeisdorf“ als schauspielerische Herausforderung mit viel Raum für Interpretation.

Mit viel Geschick und Talent ist es ihnen gelungen, das weltabgeschiedene Dorf und seine mitleidlosen, in ihrer eigenen Welt befangenen Bewohner zum Leben zu erwecken. Dabei wirken die Figuren nicht etwa aus der Zeit gefallen, sondern durchaus aktuell. Auf die Zuschauer entfaltete das wortgewaltige Stück eine tiefe Wirkung: Am Ende waren sie gedanklich so sehr in das Geschehen gesogen worden, dass keiner zuerst aufstehen mochte, um die Atmosphäre zu durchbrechen.