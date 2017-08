Trainingseinheit in Uetersen : Mathestunde statt Kneipensport

vergrößern 1 von 1 Foto: Fröhlig 1 von 1

Uetersen | Ein guter Stand, ein ruhiger Wurf, eine stabile Körperhaltung – die Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen als Roland Scholten am Sonnabend die Jugendlichen fragte, was wichtig ist für einen guten Dartspieler. Bei jeder Antwort schmunzelte der Dart-Profi, der in den Trainingsräumen der Uetersener Sportgemeinschaft (USG) eine Trainingsstunde gab. Dann kam der Schockmoment für die Jugendlichen. „Soll ich mit dem wichtigsten Anfangen?“, fragte er in die Runde. Das laute Ja verstummte direkt als Scholten die Antwort gab: Rechnen.

Roland Scholten wurde 1965 in Den Haag geboren. 1992 gab er sein Debüt als Dart-Profi. 1993 feiert er seinen größten Erfolg: den Gewinn des WM-Einzel-Turniers in Las Vegas. Er siegte bei den British Open, den Swedish Open und etablierte sich unter den weltweiten Top-Spielern. Aufgrund seiner steifen Haltung beim Wurf der Dartpfeile erhielt er den Spitznamen „Tripod“ – zu deutsch: das Stativ.

„Man muss immer wissen, was der Rest ist. Bei seinem eigenen Spiel und dem seines Gegners“, erläuterte Scholten. Beim Turnierdart werden 501 Punkte heruntergespielt. Wer als erster die Null erreicht, gewinnt das sogenannte Leg. Drei Legs entsprechen einem Satz. Die maximale Punktzahl beim Finish sei 170, da der letzte Wurf immer ein Doppelfeld sein muss. „Ihr müsst immer mitrechnen. Dann bekommt man Geschwindigkeit“, erläuterte Scholten, der selbst schon Weltmeister war. Zahlen seien das Wichtigste in der Sportart Dart. „Man muss alles notieren, um zu sehen, dass man besser wird“, sagte Scholten, der verschiedene Trainingsmöglichkeiten erläuterte und die Jugendlichen mit verschiedenen Dartpfeilen – den kleinsten der Welt, mit 50 Gramm, den schwersten Wettkampfpfeilen oder 100 Jahre alten Modellen aus Holz – werfen ließ, um ein Gefühl für die verschiedenen Pfeile zu vermitteln. Doch Material und Übung seien nur ein Teil des Spiels. „Dart wird im Kopf entschieden. Die Frage ist immer: Wie sehr willst du das Spiel gewinnen“, motivierte Scholten.

Für Günther Ramcke, Leiter der Dart-Abteilung der USG, war die Trainingseinheit gleichzeitig ein Wiedersehen nach 20 Jahren mit seinem ehemaligen Konkurrenten bei internationalen Turnieren. „Es ist super, dass wir Roland nach Uetersen holen konnten. Er kann den Jugendlichen, aber auch Erwachsenen unglaublich viel vermitteln“, freute sich Ramcke. „Ich will helfen, dass Dart noch populärer wird“, sagte Scholten. Er habe seine ersten Spiele in einer Kneipe bestritten und dort trainiert. „Das ist schon beeindruckend wenn ich sehe, wie viele Scheiben hier hängen und wie professionell es ist“, sagte der Dart-Profi. Mit einem solchen Boom habe er nicht gerechnet. Ebenso wenig wie Ramcke. Im Januar war die neue Abteilung der USG mit

14 Mitgliedern gestartet. Bis zum Jahresende sollten es 40 sein. „Wir haben jetzt schon mehr als 60“, freute sich Ramcke. Jugendliche können jederzeit mittrainieren – immer freitags und mittwochs ab 15 Uhr am Großen Sand 66. „Mein Traum ist eine echte Dart-Schule“, sagte Ramcke.

Besonders ruhig wurde es am Sonnabend immer, wenn Scholten von Duellen mit der Dart-Legende Phil Taylor berichtete. „Es ist unglaublich, wie gut er ist“, sagte der Niederländer über den Rekordweltmeister. Wie gut, davon können sich die Uetersener im Jahr 2018 überzeugen. Denn Phil „The Power“ Taylor wird dann als Lehrmeister bei den USG Dartern vorbeischauen. „Roland ist super, aber Phil ist von einer anderen Welt“, freute sich Ramcke über den Coup der jungen Abteilung der USG.