Lückenschluss im Businesspark

vergrößern 1 von 1 Foto: dickersbach 1 von 1

von Philipp Dickersbach

erstellt am 15.Nov.2017 | 16:05 Uhr

„Schenefeld war ein großartiger Standort, doch dieser ist besser.“ Mit diesen Worten − gesprochen auf Englisch − brachte Rolf Nilsen auf den Punkt, was die Firma Schoenrock Hydraulik Marine Systems dazu bewogen hat, sich für einen Umzug nach Tornesch zu entscheiden. Nilsen, technischer Direktor des Schoenrock-Mehrheitseigners IMS aus Norwegen, war am Montag eigens aus Skandinavien angereist, um dem Spatenstich im Businesspark Tornesch beizuwohnen. Der zirka 4,5 Millionen teure Neubau entsteht auf einem der letzten verfügbaren Grundstücke in dem Gewerbegebiet in Oha.

„Sie waren einer der betreuungsintensiven Kunden“, sagte Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg. Der Entscheidungsweg von der Erstanfrage bis zur Unterschrift unter den Kaufvertrag sei teilweise schwierig gewesen − was unter anderem an der notwendigen Abstimmung mit den internationalen Geldgebern gelegen habe, so Schroers. Und so habe es statt der üblichen zwölf Monate letztlich knapp zweieinhalb Jahre gedauert, bis die Neuansiedlung perfekt gewesen sei, berichtete der WEP-Geschäftsführer. Doch Schroers betonte: „Umso besser, dass wir Sie und Ihr Unternehmen damit im Kreis Pinneberg halten konnten.“

Ein Umzug war für das Unternehmen, das als Schiffbauzulieferer wasserdichte Schottschiebetüren, Außenhautpforten und Lüftungsklappen herstellt, notwendig geworden, da der bisherige Standort in Schenefeld an seine Grenzen gestoßen sei, wie Geschäftsführer Volker Behrens berichtete. Ob bei der Produktionsfläche oder den Transportkapazitäten − „wir waren an der Grenze dessen, was machbar ist“, sagte Behrens. Und so sei 2015 die Idee entstanden, den Standort zu verlegen, „um mit unserem Unternehmen zukunftssicher aufgestellt zu sein“, so der Geschäftsführer.

An der Lise-Meitner-Allee entstehen in den kommenden Monaten eine zirka 3800 Quadratmeter große Fertigungshalle und ein zirka 750 Quadratmeter großer Bürotrakt. Damit vergrößert das Unternehmen, das 2003 aus einer Insolvenz hervorgegangen ist, seine Produktionskapazitäten erheblich. In Tornesch können laut Behrens künftig Teile bis zu einem maximalen Außenmaß von sechs mal zwölf Metern gefertigt werden. In Schenefeld waren es lediglich drei mal vier Meter. Doch nicht nur die besseren Möglichkeiten auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück sondern auch die direkte Autobahnanbindung hätten letztlich den Ausschlag zugunsten Torneschs gegeben, betonte Behrens.

„Arbeitsplätze sichern und schaffen, das ist das große Ziel der Gewerbeflächenentwicklung“, sagte Schroers. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt die Tatsache, dass der Spatenstich auf einem der letzten verfügbaren Grundstücke im Businesspark erfolgt. Zudem kündigte Schoenrock-Geschäftsführer Behrens an, die Mitarbeiterzahl des Unternehmens mittelfristig von derzeit 31 auf mindestens 40 erhöhen zu wollen.

Bürgermeister Roland Krügel (CDU) bezeichnete die Neuansiedlung als gute Entscheidung. „Wir bieten ihnen Vorteile der Metropole Hamburg zu ländlichen Konditionen und einen kurzen Weg zu Politik und Verwaltung in Tornesch, falls es mal an einer Stelle haken sollte“, sagte Krügel. Läuft alles nach Plan, werden die Bauarbeiten Ende Juli kommenden Jahres fertig gestellt.