Konzert in Uetersen : Ludwig-Meyn-Gymnasium: Schüler feiern begeistert die Musik

28.Nov.2017 | 16:40 Uhr

Uetersen | Der Schülermusikabend ist für viele aus der Region ganz sicher ein Ereignis im Jahreskalender des Ludwig-Meyn-Gymnasiums (LMG). Die Tradition lässt immer wieder Menschen staunen. Eltern, Großeltern, Freunde und Klassenkameraden erleben das, was sich Schüler am musischen Zweig der Schule mit ganz viel Fleiß erworben haben und wie wichtig das gemeinsame Spiel für so gewonnene Freundschaften und Zusammenhalt geworden ist.

Und da ist es dann auch ganz unwichtig, wenn einmal ein Ton daneben geht, wichtig ist, wie brillant die jungen Musiker ihr Werk präsentieren. Da stieg besonders ehrenvoll als erste mit einem nahezu perfekten Spiel Lina Kröger mit dem „Wohltemperiertem Klavier“ von Bach in das abwechslungsreiche Programm ein.

Der erst 13-jährige Haakon Bendix lässt auf einen aufgehenden „Musik-Star“ am LMG-Himmel hoffen, präsentierte er doch eine eigene Rapper-Komposition mit Gesang und selbst eingespieltem Playback sowie später im Programm die „Arabesque“ von Debussy sehr einfühlsam und mit natürlichem Selbstbewusstsein – und das auswendig ohne Notenblatt.

Jan Ammann überzeugte am Flügel mit Beethovens Mondscheinsonate und die Schwestern Mette und Friederike Wellbeer mit kurzen Stücken von Bach und Händel auf der Violine und dem Cello. Clara Hehl hatte sich die recht schwierige Filmusik für „Das Boot“ ausgesucht, das sonst ein ganzes Orchester darbietet und präsentierte das glänzend am Flügel. Paula Strempel und Johanna Kellner singen bereits seit vier Jahren zusammen, ein kongeniales Duo erlebte das Publikum mit dem Song „Supermarkt Flowers“.

Neu und absolut bereichernd in dem großen Angebotsspektrum ist der 13-jährige Arshia Rasuli auf der persischen Santur – sie ähnelt ein bisschen der Zither – mit feinem und melodiösem Spiel. Die kleine Margarita Arndt entzückte die vielen Zuhörer mit einem Andantino und Niklas Ende überraschte zum ersten und wohl auch leider letzten Mal – er steht kurz vor dem Abitur − in der LMG-Aula mit einer bewegenden Interpretation von Franz Schuberts „Impromptus“.

Den talentierten, aber leider noch nie öffentlich gehörten Pianisten Ende weiß auch Tilman Clasen zu schätzen. Und so holte sich das Ausnahmetalent auf der Blockflöte Ende als Klavierbegleitung zu seinem Höhepunkt des Schülermusikabends. Mit unglaublicher Leichtigkeit, fast über den schnellen Rhythmus des „Czardas“ von Vittorio Monti spottend, zeigte er, zu was eine Blockflöte fähig ist und das sie eine Geige – das eigentliche Instrument für einen Czardas − weit übertreffen kann, wenn sie ein Tilman Clasen mit seinen wirbelnden Fingern spielt.

Clasen, der in seinem Schuljahr vor dem Abitur zum letzten Mal zusammen mit Katja Steinberg locker moderierend durch das Programm führte und viel Musikwissen einfließen ließ, glänzte auch mit einer dramatischen Eigenkomposition am Klavier und mit Klarinettenbegleitung von Merit Hofmann und Laurin Clement.