Leuchtschlange und 300 Würstchen

vergrößern 1 von 2 Foto: whh 1 von 2

Das Wetter spielte mit, die Feuerwehrfahrzeuge standen parat, der Spielmannszug vom TuS Esingen kam rechtzeitig und Neuendeichs Kinder waren bestens präpariert. So konnte das große Laternenfest des Elternvereins pünktlich mit dem Umzug durch das Dorf starten – wieder einmal, denn diese nicht nur bei den Neuendeichern beliebte Veranstaltung ist ein Traditionsprojekt. „Viele Eltern, die heute mit ihrem Nachwuchs herkommen, sind als Kinder selbst in diesem Umzug mitgelaufen“, erläuterte Elternvereinsvorsitzende Janina Eickhof, die das Vergnügen für Klein und Groß zusammen mit Jessica Schliecker, Sabine Früchtenicht, Imke Rinkenbach, Nadine Kohrd und Henrike Rolfs vorbereitet hatte.

Stolz hielten die etwa 80 Kinder ihre überwiegend selbst gebastelten, durch Batterielämpchen erleuchteten Laternen fest in den Händen. Wer schon zehn Jahre alt war, durfte es den Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr gleichtun und unter deren Obhut eine der 40 lodernden Fackeln tragen. Das Feuerwehrauto mit Blaulicht voran, dahinter die Spielleute mit schmissiger Musik, dann die kleinen Laternenträger mit ihren Mamas und Papas und zum Schluss ein weiteres Feuerwehrauto – so setzte sich der Zug vom Dorfgemeinschaftshaus aus in Bewegung. Wie eine bunte Leuchtschlange, die sogar Laternenlieder singen konnte, zog die fröhliche Gesellschaft durch das Neubaugebiet, durch die Straßen Schadendorf und Kuhlwort zum Brückenberg, ein Stückchen den Rosengarten entlang und über den Brückenberg wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Im Dorfgemeinschaftshaus waren derweil fleißige Hände am Werk. Die Elternvereinsmitglieder Tanja Fenske-Schröder, Regina Timmermann und Martina Ziehm beeilten sich, 20 Liter Glühwein, zwölf Liter Kakao und 300 Würstchen zu erhitzen, dazu 15 Fladenbrote aufzuschneiden. Denn nach Rückkehr des Umzugs war gemütliches Beisammensein angesagt und dabei durfte lecker Speis und Trank nicht fehlen.