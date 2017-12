Leuchtender Stern über Heidgraben

vergrößern 1 von 1 Foto: Eschke 1 von 1

Beim fünften Heidgrabener Weihnachtsmarkt verwandelte sich der MarktTreff-Parkplatz wieder in eine festliche, adventliche Meile. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich nahm die Wünsche der Kinder entgegen, und gegen ein Gedicht oder ein Lied gab es eine Geschenktüte. Als es dunkel wurde, leuchtete per Lichtinstallation ein Stern hoch über dem Markt.

Der Weihnachtsmarkt der Gemeinde ist mittlerweile eine Institution, und bei strahlendem Sonnenschein war das halbe Dorf auf den Beinen und machte sich entlang der Hauptstraße zu Fuß auf den Weg dorthin. „Ich schätze, dass wir aufgrund des guten Wetters heute 1200 Besucher haben“, sagte Manfred Langer. Der MarktTreff-Betreiber und sein Team, Sascha Nitsch, Stefan und Uli Dürkob, Sven Küttner und Maik Frei, hatten vor fünf Jahren die Idee, und aufgrund des Erfolgs – „das Ding wächst jedes Jahr!“, so Langer – organisieren sie den Weihnachtsmarkt nun Jahr für Jahr.

Neben einigen Profi-Ständen, einem Zuckerwarenstand, Südtiroler Spezialitäten, Lenas Suppenküche und warmes Essen, zubereitet vom Sportlerheimbetreiber „Vossis Leuchtturm“, waren wieder viele lokale Vereine mit ihren Angeboten vor Ort. Die Jugendfeuerwehr verkaufte Grillwurst, der Sportverein Heidgrabener SV Glühweinspezialitäten, der Schulverein buk frische Puderzucker-Waffeln und auch „Heidgrabener Schietwatter“, die an der jährlichen „Wattolümpiade“ zugunsten der Krebsgesellschaft teilnehmen, teilten Punsch aus.



Erstmals vertreten war der Förderverein Challes-Heidgraben, der die Kontakte zur Partnergemeinde pflegt. Und so gab es hier natürlich auch französische Kost: „Wir haben verschiedene Sorten Quiche, klassischen mit Speck und Käse, aber auch vegetarischen“, so Vereinsmitglied Marlies Luer, „dazu gibt es Apfelpunsch mit oder ohne Calvados.“



Weihnachtsbäckerei für die Kinder





Für die Kleinen boten die „Kindergartenfreunde Heidgraben“ eine Weihnachtsbäckerei: Im derzeit als Mensa genutzten Raum neben dem MarktTreff stachen sie Plätzchen aus und verzierten sie phantasievoll.

Der Weihnachtsmarkt in Heidgraben ist zuallererst ein Ort der Begegnung, und auf den Bänken und auf den Wegen tummelten sich zahlreiche Grüppchen, die mit Bekannten, Nachbarn und Freunden einen Klönschnack abhielten, natürlich mit Glühwein- oder Kinderpunschbechern in der Hand. Und neben einem geselligen Nachmittag betätigten sie sich dabei automatisch für den guten Zweck: „Aller Erlös hier wird gespendet, an die Organisationen, die sich hier betätigen“, erklärte Ideengeber Langer.

Höhepunkt für alle Familien mit kleinen Kindern war natürlich der Besuch vom Weihnachtsmarkt. Mit Spannung wurde erwartet, mit welchem Gefährt er dieses Mal unterwegs war. Kam er im Vorjahr auf einem Motorrad angeknattert, so war er jetzt dezenter auf Tour, mit einem E-Bike.

Er nahm im für ihn bereitgestellten Strandkorb Platz und empfing dort seine Besucherschar. In einer langen Schlange standen die Kinder bei ihm an und flüsterten ihm ihre Wünsche an Weihnachtsgeschenken zu. Wer ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen konnte, bekam eine Weihnachtstüte, gefüllt mit Äpfeln, Mandarinen, Nüssen und Schokolade. So auch der vierjährige Justus, der Santa Claus mit seiner Version von „In der Weihnachtsbäckerei“ erfreute.

Als es dunkel wurde, hatten die Marktbetreiber für die Gäste eine besondere Überraschung parat. Denn per Lichtinstallation wurde ein Stern über Heidgraben projiziert. „Die Skybomb schickt den Stern bis 200 Meter hoch, das haben wir extra bei der Flugsicherheitsbehörde angemeldet“, erklärte Langer.