Blind Date mit einem Buch : Leseüberraschungen in der Stadtbücherei Uetersen

Stadtbücherei hält am 23. April, dem Welttag des Buches, für erwachsene Bibliotheksnutzer Leseüberraschungen bereit.

von Sylvia Kaufmann

16. April 2019, 13:05 Uhr

Uetersen | Leser der Stadtbücherei wissen bei einem Besuch in der Einrichtung an der Berliner Straße meist ganz genau, welches Buch sie von welchem Autor ausleihen wollen oder sie lassen sich beim Stöbern in den Bücherregalen oder durch die Beratung des Büchereiteams bei der Entscheidung für die Ausleihe inspirieren. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, in der Bücherei auf ein gutes Buch zu treffen. Diese Möglichkeit bietet sich am Dienstag, 23. April, dem Welttag des Buches, zu den Öffnungszeiten 9.30 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr. Büchereileiterin Susanne Heinze, ihre Stellvertreterin Larissa Noack und Mitarbeiterin Claudia Squar laden zu einem Blind Date mit einem Buch ein. Die Aktion richtet sich an Erwachsene und ist für in der Einrichtung angemeldete Bibliotheksnutzer kostenfrei.

Bücher neutral verpackt

Etwa 30 Bücher verschiedener Genres hat das Büchereiteam aus dem Bestand für die Aktion ausgewählt, neutral verpackt und bereits auf einem Bücherständer gut sichtbar platziert. „Das sind Bücher, die wir gelesen haben und toll finden, die aber nicht mehr auf den Bestsellerlisten stehen und leider kaum noch bei der Ausleihe Beachtung finden“, erläutert Heinze. Da die Bücher verpackt sind, kann kein Cover die Ausleihentscheidung beeinflussen. Einziger Hinweis auf Art und Inhalt des Buches sind Stichworte, die die Büchereimitarbeiterinnen zu ihren Lieblingsbüchern auf die Verpackung geschrieben haben. Wie zum Beispiel: Thriller, Vatikan, Intrige , 21. Jahrhundert.

Über die Stichworte erhalten die potenziellen Ausleiher ein paar Informationen. Vom Thriller, über den Liebesroman bis hin zum Klassiker-Krimi, der Romanbiografie oder der historischen Abhandlung sind alle Genres am Blind Date-Buch-Stand vertreten. „Wenn die Bücher nicht ausreichen sollten, können wir noch ein paar mehr verpacken und dafür zur Verfügung stellen“, betont die Büchereileiterin.



Verpackung erst zu Hause öffnen



Die Ausleihe der Blind Date-Bücher erfolgt wie gewohnt am Büchereitresen. Geöffnet werden soll die Verpackung jedoch erst zu Hause. Der Bücherfreund weiß also beim Verlassen der Stadtbücherei nicht, um welches Buch es sich in seiner Tasche handelt.

„Zu Hause kommt dann die Überraschung. Und wie das bei Überraschungen so ist, kann sie Freude auslösen oder halt nicht. Wir hoffen natürlich, dass unsere Blind Date-Bücher nur positive Überraschungen auslösen und zum Lesen animieren“, merkt Büchereileiterin Heinze an . Und ihre Stellvertreterin ergänzt: „Vielleicht werden die Bücher ja dann auch zu Lieblingsbüchern der jeweiligen Entleiher. Und die Bücherfreunde erzählen von ihrer positiven Überraschung anderen Büchereinutzern und die Bücher werden wieder öfter ausgeliehen.“

Denn nach der Rückgabe kommen die Blind Date-Bücher wieder in die Regale und warten dort auf Beachtung. „Blind Date mit einem Buch“ wird zum ersten Mal in der Stadtbücherei angeboten.