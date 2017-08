Stadtbücherei : Lesen bildet auch in den Ferien

vergrößern 1 von 1 Foto: Sylvia Kaufmann 1 von 1

Uetersen | Ferienzeit ist auch Lesezeit. Wer also noch Ferien- und Urlaubslektüre benötigt oder sich durch das Schmökern in einem Reiseführer auf Land und Leute seines Urlaubsziels vorbereiten möchte, ist in der Stadtbücherei Uetersen an der Berliner Straße 17 willkommen. Allerdings sollten die Leseratten darauf achten, dass die Stadtbücherei nur noch in dieser Woche regulär geöffnet hat. Ab Montag, 7. August, bis Freitag, 18. August, sind Büchereiferien. Erster Öffnungstag ist dann Montag, 21. August.

Für „Notfälle“, wie das Abholen von im Leihverkehr bestellten und in der Schließzeit eintreffenden Büchern oder dringende Entleihwünsche, ist Büchereileiter Michael Haase montags, dienstags, donnerstags und freitags in der Bücherei von 9 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 04122-999538 erreichbar. Der Diplom-Bibliothekar weist auf die Möglichkeit hin, dass ausgeliehene Medien unter www.stadtbuecherei.uetersen.de verlängert werden können. Versäumnisgebühren werden während der Schließzeit nicht erhoben. Und auch auf die „Onleihe zwischen den Meeren“, dem Verbund von 101 öffentlichen Bibliotheken in Schleswig-Holstein und den Deutschen Büchereien Nordschleswig, macht der Büchereileiter aufmerksam. Unter www.onleihe.de/sh können Büchereinutzer digitale Medien ausleihen.

Nutzer können aus 42000 Medien wählen

Als Urlaubslektüre, die in der Stadtbücherei unter den 42 000 Medien in großer Vielfalt vorrätig ist, empfiehlt Haase unterhaltsame Sommerromane in Taschenbuchformat zum Schmökern unterwegs, am Strand oder zuhause im Garten oder auf dem Balkon. Wer die Seele in der Region baumeln lassen und dabei Neues in Schleswig-Holstein kennenlernen möchte, für den nennt der Büchereileiter Marion Kiesewetters Buch „Lust auf Frühstück und Brunch in norddeutschen Cafés“ oder Sylvia Schneiders „Müßiggang in Schleswig-Holstein“. Und da die Urlaubszeit für handwerklich Begabte und Hobbygärtner auch oft die Zeit des Werkelns in Haus und Garten ist, stehen in der Stadtbücherei auch für diese Interessenten die richtigen Sachbücher zur Ausleihe bereit wie zum Beispiel „Alles Paletti“ von Claudia Günther oder „Mein Selbstversorger-Garten Monat für Monat“ von Karen Liebreich, Annette Wendland und Jutta Wagner. Anleitungen für Beschäftigungen mit ihren Kindern finden Lesefreunde in der Reihe „Fingerstempeln für kleine Künstler“ von Norbert Pautner oder in dem Buch „Schnitzeljagd und Abenteuer“ von Mick Manning. Zum Vorlesen für Kinder ab dem Kindergartenalter und Selberlesen für Kinder ab neun Jahren empfiehlt Büchereimitarbeiterin Susanne Heinze Bücher aus der Reihe „Die Muskeltiere“ von Ute Krause.

Gerade erst gelesen und seinen Stamm-Büchereinutzern empfohlen hat Haase die Autobiografie in Anekdoten „Fresenhof“ von Knut Kiesewetter. „Auch die neue Biographie über Hans Fallada von Peter Walther empfehle ich gerne weiter sowie die beiden Kriminalromane, die auf einem wahren Fall 1947 in Hamburg basieren und denen sich die Autoren Cay Rademacher in ,Der Trümmermörder’ und Mechthild Borrmann in ,Trümmerkind’ ganz unterschiedlich gewidmet haben.“

Natürlich finden Interessenten in der Stadtbücherei auch Bücher der Spiegelbestseller-Liste und neben Büchern auch Zeitschriften, DVDs und Hörbücher. Im vergangenen Jahr wurden in der Stadtbücherei 170.000 Medien-Entleihungen registriert.

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 03.Aug.2017 | 16:00 Uhr