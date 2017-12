Roman : Lehrer Sönke Zankel gibt satirische Einblicke in den Schulalltag

vergrößern 1 von 2 Foto: Michaela Eschke 1 von 2

Mit „Smartphone ist ein Menschenrecht“ veröffentlicht Sönke Zankel, Lehrer am Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG), seinen ersten Roman. In der Stadtbücherei gab er per Lesung eine Kostprobe des Werks, die bei den zahlreichen Zuhörern gut ankam.

Veröffentlicht hat Zankel bisher Sachbücher, unter anderem zwei Bände über die Geschwister Scholl, außerdem war er Mitherausgeber des Uetersen-Lexikons, das eine 10. Klasse des LMG erarbeitet hat. „Smartphone ist ein Menschenrecht – Wahnsinn Schule“ ist daher sein Debütroman, ein satirisches Werk, in das seine Berufserfahrung mit einfloss.

„Schule ist erzählenswert“, sagt der Lehrer für Deutsch, Geschichte, Wirtschaft und Politik (WiPo), Religion und Philosophie über seine Themenwahl. Wer in dem Roman jedoch Uetersener Vorbilder für die Figuren und die Handlung erwartet, der sucht vergeblich.

„Ich bin ganz gut vernetzt, und durch meine Gespräche mit Lehrern und Eltern aus Schleswig-Holstein und auch aus anderen Bundesländern habe ich meine Ideen zusammengetragen“, berichtet Zankel, der neben der Lehre am LMG aktuell an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in der Lehrerbildung tätig ist. Aus seiner Sicht eignet sich das Thema Schule auch aus einem anderen Grund: „Jeder Mensch hat sehr sehr viel Zeit in dieser Institution verbracht, in den Typologien des Romans kann sich daher jeder wiederfinden.“ Und die Satire als Erzählform hat er gewählt, „weil man als Lehrer auch über sich selbst lachen können sollte“, so Zankel.

Rund 45 Menschen waren an einem vorweihnachtlichen Winterabend in die Stadtbücherei geströmt, um der Buchvorstellung beizuwohnen. Für sie hatte Büchereileiter Michael Haase zunächst eine schlechte Nachricht, denn der Verlag hatte nun bereits den dritten Liefertermin verstreichen lassen, ohne dass die Bücher angekommen wären. Doch wer wollte, konnte sich in eine Liste eintragen und erhält sein signiertes Exemplar nachträglich.

Dem Publikum verriet Zankel, dass er eine Lesung in Uetersen eigentlich hatte vermeiden wollen, denn hier unterrichtet er, und „meine Geschichte über Schule ist kein Uetersen-Roman“. Aber angesichts dessen, was das Büchereiteam für das LMG, die Schüler und auch andere Schulen leiste, sei er „chancenlos“ gewesen und habe diesen Vorsatz gleich wieder über den Haufen geworfen.

Der Held des Romans „Smartphone ist ein Menschenrecht“ ist Michael Ritter, ein Referendar, der feststellen muss, dass Theorie und Praxis des Lehrerberufs auseinanderklaffen und dass sich die Schar der Altlehrer aus eigenwilligen Typen zusammensetzt, die keinesfalls an einem Strang ziehen. Zankel las das Kapitel vor, in dem die Hauptfigur in einem Kaiserzeit-Schulbau in einer Kleinstadt eintrifft. „Du bleibst schön draußen“, donnert ihm ein in ein urinfarbenes Hemd und in ein braunes Sakko gekleideter Oberstudienrat entgegen, der ihn fälschlicherweise für einen Schüler hält, „wie oft muss man euch eigentlich sagen, dass ihr im Lehrerzimmer nichts zu suchen habt?“

Auf seinem winzigen Tischlein, nur halb so groß wie der der Kollegen, findet der Neue dann eine Zeitschrift der Lehrergewerkschaft vor. Irritiert lässt er den Blick über die Anzeigen schweifen: „Sucht, Migräne, Depression?“ heißt es da, oder „Hilfe bei Tinnitus“, oder „Fachklinik für Psychosomatik“.

Die Zielgruppe für diese Werbung sitzt offensichtlich in diesem Zimmer, und das löst Unbehagen in Ritter aus. Sollten das die Aussichten des Lehrerberufs sein? Würde er in ein paar Jahren auch wimmernd in der Ecke sitzen, wie die ältere Lehrerin, die vor sich hin murmelte, sie schaffe das nicht ein weiteres Jahr? Dem Publikum gefiel die satirische Kostprobe, es amüsierte sich, lachte und lächelte wissend zu den vorgetragenen Anekdoten.