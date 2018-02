LBV: Schäden sind zu groß

Landesbetrieb betont Dringlichkeit der L110-Sanierung / Städte seien stets in Planungen involviert

von Philipp Dickersbach

10. Februar 2018, 16:05 Uhr

Die Sanierung der L 110 um mehr als ein Jahr verschieben? Für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) ist das keine Option. Zu schadhaft sei die Strecke, betont der LBV auf Nachfrage unserer Zeitung. Eine spätere Sanierung könnte zudem dafür sorgen, dass weitere Schäden auftreten, die eine noch längere Bauzeit nach sich ziehen würden.

Von der L 107 bis zur A 23 weist die Strecke laut LBV ein erhebliches Schadensbild auf. Dieses reiche von tiefgreifenden Spurrinnen über Schlaglöcher bis zu Netz- und Längsrissbildungen in den Fahrbahnrändern. „Um die Sicherheit bei der Nutzung für die Bürger auch weiterhin zu gewährleisten oder andere Nutzungseinschränkungen zu vermeiden, muss die L 110 schnellstmöglich saniert werden“, heißt es aus Kiel. LBV-Direktor Torsten Conradt betont: „Insofern kann es als positiv bewertet werden, dass die Landesregierung die Priorität zur Sanierung des Straßennetzes hochgezogen und die erforderlichen Haushaltsmittel dafür zur Verfügung gestellt hat. Dieses gilt es in der aktuellen Situation zu nutzen, zum Wohle der vielen Schleswig-Holsteiner, die auf Mobilität angewiesen sind.“



Enge Zeitfenster sind zu berücksichtigen





Außer der Sorge vor weiteren Schäden, führt der LBV einen weiteren Grund an, der gegen eine Verschiebung der Baumaßnahmen spreche. Die Sanierung müsse im Jahr 2018 erfolgen, da die Umleitungsstrecken mit anderen Maßnahmen der umliegenden Kommunen und Versorgungsunternehmen abgestimmt seien. „Aufgrund der zahlreichen Baumaßnahmen im Lande müssen wir enge Zeitfenster und Rahmenbedingungen anderer Bauprojekte berücksichtigen.“

Der LBV betont, dass Städte, Gemeinden und Kreise vom Landesbetrieb ganz bewusst und von Anfang an in die Planung miteinbezogen werden. Elementare Entscheidungen, wie Anzahl und Länge der Bauabschnitte und die Wahl der Umleitungsstrecke, würden gemeinsam abgestimmt. So habe Kiel bereits im August 2017 alle betroffenen Städte, Gemeinden und den Kreis Pinneberg schriftlich und fristgemäß über die Erhaltungsmaßnahme L 110 informiert. Weiter heißt es: „Im Rahmen der Bauvorbereitung wurden am 10. und 18. Januar gemeinsame Gespräche geführt. Anwesend waren Vertreter des LBV, der Stadt Tornesch, der Stadt Elmshorn, des Kreises Pinneberg, der Stadt Pinneberg und des Planungsbüros, das für den LBV den Bauentwurf plant. Insofern war die Stadt Tornesch von Anfang an in die Planungen einbezogen.“ Ein Ergebnis der Gespräche ist laut LBV, dass die Umleitungsstrecke nicht über die A23-Anschlussstelle Pinneberg-Nord sondern über Pinneberg-Mitte führen soll − also mitten durch die Kreisstadt.

Abschließend appelliert der LBV an alle Beteiligten: „Da eine Erhaltungsmaßnahme immer mit vorübergehenden Einschränkungen der zu bebauenden Strecke zu tun hat, müssen alle Parteien Kompromissbereitschaft zeigen, wenn sie die Vorzüge einer sicher zu befahrenden Straße weiterhin nutzen möchten.“