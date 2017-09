Langes Tannen : Laufen, walken und auch tanzen

vergrößern 1 von 1 Foto: uen 1 von 1

von Klaus Plath

erstellt am 26.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Uetersen | Der dritte Uetersener Familienlauf brachte rund 200 Menschen auf das Museumsgelände an der Heidgrabener Straße. Sabine Görs, Sprecherin des Lokalen Bündnisses für Familie, führte als Initiatorin durch das Programm des Tages, das weit umfangreicher war, als die beiden Läufe, die allerdings im Mittelpunkt des Tages standen.

Die Stadtjugendpflege hatte ein großes Spieleparadies aufgebaut. Dort konnten die anwesenden Kinder selbst kreativ werden. Zum Beispiel standen Plakatwände bereit, deren weißes Papier zum Bemalen einlud. Riesenseifenblasen entstanden, und das gesamte Festgelände war in flotte Klangwolken eingehüllt. Schnell entstand dabei die Lust, sich zu bewegen. Verantwortlich für den Move war Petra Jäger, ebenfalls aktiv im Bündnis zu Hause. Insofern war es auch nicht schwer, alle Läufer unmittelbar vor dem Kinderlauf zum Aufwärmen auf die Streuobstwiese des Museumsareals zu bitten. 1000 Meter war sie lang, die Strecke, die der Nachwuchs zu absolvieren hatte. Sie führte einmal um die Feuchtwiese herum, dann ging es am Mühlenstumpf vorbei ein kurzes Stück durch den Wald und schließlich ins Ziel an der Streuobstwiese.

Eine Wertung gab es nicht, wohl aber wollten sich insbesondere die Jungs nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ein ähnliches Bild gab es bei den Erwachsenen, für die es fünf Kilometer quer durch Langes Tannen ging. Zur besseren Transparenz der zu laufenden Strecke wurde mit Gerlinde Gröger ein Fahrradscout vorangeschickt. Jedoch hatte die Radlerin Mühe, den schnellsten Läufern zu entkommen. Sieger Justin Paulenz lief der Uetersenerin sogar davon.

Nach dem Lauf verbrachten viele Familien weitere Stunden auf der Wiese, um das mitgebrachte Picknick einzunehmen. Bei bestem Wetter und nach wie vor flotter Rhythmik war die Stimmung immer noch auf dem Hochpunkt. Insofern gab es auch seitens der Organisatoren nichts zu kritisieren. Insbesondere danken sie den vielen Sponsoren, die für ein abschließendes Highlight gesorgt hatten: Jeder angemeldete Läufer nahm an einer Lotterie teil. Verlost wurden Sachpreise und Gutscheine.