Veranstaltung : Langes Wintermarkt schwer zu toppen

vergrößern 1 von 2 Foto: Plath 1 von 2

von Klaus Plath

erstellt am 05.Dez.2017 | 14:00 Uhr

Uetersen | Es war heimelig und gleichzeitig niveauvoll. . . Langes Wintermarkt 2.0 hat die Erwartungen weit übertroffen. Man darf fragen, wie die Mitglieder des verantwortlichen Vereins das im kommenden Jahr toppen wollen. Denn schon jetzt steht fest, dass sich Langes Wintermarkt etablieren soll.

Das Gelände an der Heidgrabener Straße selbst stand diesmal als Parkfläche nicht zur Verfügung. Zu vielfältig war das Angebot der mehr als 40 Standbetreiber. Wer den Markt am Sonnabend und Sonntag besuchen wollte, der musste sich im Nahbereich einen Stellplatz suchen. Belohnt wurden die Autofahrer anschließend mit der ganz besonderen Atmosphäre, die schon tagsüber spürbar wurde.

Man hatte sich sehr viel Mühe gegeben, um dem Charakter des Areals an der Heidgrabener Straße zu entsprechen. Die Lichter, die das Marktgeschehen mit Kultur- und Kinderprogramm begleiteten, wurden nach und nach zum bestimmenden Faktor, brach die Dunkelheit doch schnell herein.

Immer mehr glich das Museum nun einer Märchenlandschaft. Es fehlte nur noch der Schnee − leider fiel er am Sonntag in Form von Regen, was ärgerlich war, die Besucher jedoch nicht davon abhielt, sich den vielen Angeboten anzunähern.

Eröffnet worden ist der Wintermarkt vom Chor der Friedrich-Ebert-Grundschule und Bürgermeisterin Andrea Hansen, die den Charakter des Markts lobte. Das Collegium Gaudium, die Männerstimmen der Chorknaben Uetersen, mehrere Musikgruppen und plattdeutsche Beiträge unterstrichen das Alleinstellungsmerkmal des aus einer Crowdfunding-Kampagne hervorgegangenen Uetersener Wintermarkts anschließend und am darauffolgenden Tag mit Beiträgen.

Die Mitglieder und Freunde des Vereins für die Kinder- und Jugendarbeit in Langes Tannen haben Langes Wintermarkt 2.0 mit viel Liebe zum Detail vorbereitet, der Erlös des Marktes wird zur Deckung der laufenden Kosten der Vereinsarbeit benötigt.