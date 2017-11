Langes Wintermarkt noch bunter

vergrößern 1 von 1 Foto: plath 1 von 1

15.Nov.2017

Schöner, heller, bunter, so möchte Langes Wintermarkt und so möchten die hinter diesem Event Stehenden in diesem Jahr auf sich aufmerksam machen. Der Markt der vielen Möglichkeiten wird von Mitgliedern des Vereins für die „Kinder- und Jugendarbeit in Langes Tannen“ vorbereitet und auch begleitet. In diesem Jahr findet er am ersten Adventswochenende statt, also am Sonnabend, 2. Dezember (12 bis 18 Uhr), und am Sonntag, 3. Dezember (11 bis 17 Uhr).

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Museumsareal an der Heidgrabener Straße zusätzlich zu beleben und somit den Stiftungszweck zu unterstützen, das Gelände Langes Tannen für die Bürger mit attraktiven Angeboten aufzuwerten. Die mehr als 30 Standbetreiber bringen jede Menge Geschenkideen aber auch Kreatives und Kulinarisches für jede Zeit mit. Einen Stand wird auch der Verein selbst betreuen. Unter anderem werden an diesem Waffeln am Stiel, Einhornkekse, „Langes Winterbrot“ als Backmischung und weitere Köstlichkeiten aus der Region zum familienfreundlichen Preis angeboten. Der Erlös kommt dem Vereinszweck zugute.

Die vielen kulinarischen Verführungen des Wintermarkts, der bei Einbruch der Dunkelheit in heimeliges Licht eintaucht, werden von verschiedenen musikalischen Beiträgen begleitet. Den Auftakt am 2. Dezember macht um 12 Uhr der Chor der Friedrich-Ebert-Grundschule. Weiter dabei sind an dem Sonnabend Roland Baartz und Bo Stockfleth, Gert Richert und die Chorknaben Uetersen. Der Musiksonntag beginnt mit Beiträgen von Lennard Salomon und wird vom Collegium Gaudium fortgesetzt. Ebenfalls zu Gast im dafür aufgestellten Zelt ist Plattsnacker „Hanne“ Wilhelm. Natürlich darf ein Kinderprogramm nicht fehlen. Das pädagogische Angebot umfasst eine Müslistation, an der Kinder ihr eigenes Müsli für Zuhause mischen und dabei auch Haferkerne selbst quetschen können, einen Tisch, auf dem Gestecke gebastelt werden, eine Buttonmaschine und die Möglichkeit, Kekse kreativ zu verzieren. Für beide Tage hat sich der Weihnachtsmann angekündigt, der Wünsche für Weihnachten entgegennehmen wird. Gesucht werden noch junge Musiker, die Weihnachtliches zu Gehör bringen möchten. Diese werden gebeten, sich mit Manuela Brocks, Inhaberin des Cafés Langes Mühle, in Verbindung zu setzen.

>www.cafe-langes-muehle.de