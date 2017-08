Landschaft ist kulturelles Erbe

vergrößern 1 von 1 Foto: Kaufmann 1 von 1

Wo sind die blühenden Wiesen und Wegraine meiner Kindheit geblieben, fragte sich Dr. Susanne Dohrn (Jahrgang 1955) immer wieder und besonders, seit sie 2009 nach 15 Jahren Berlin-Aufenthalt ihren Wohnsitz wieder in Tornesch nahm. Wiesen, Weiden und Knicks gehörten genauso zur Landschaft ihrer Kindheit wie zwitschernde Vögel, summende Bienen, krabbelnde Käfer oder Lurche und Kreuzottern, die sich ab und zu in den Gemüsegarten ihrer Großeltern verirrten. Denn das Haus ihrer Vorfahren, in dem die freie Journalistin und Publizistin heute lebt, lag dicht an Moorparzellen, von denen ihre Familie bis in die 1960er Jahre eine Parzelle zum Torfabbau besaß.

Doch nicht nur die Moore als ganz besondere Biotope gehören in Tornesch und andernorts in Deutschland der Vergangenheit an. Aufgrund intensiv produzierender Landwirtschaft wurde in den vergangenen Jahrzehnten aus artenreichen Wiesen und Weiden Intensivgrünland und verödeten vielfältige Ackerlandschaften zu industriell bewirtschafteten Monokulturen. In ihrem gerade im Ch. Links Verlag erschienenem Buch „Das Ende der Natur – Die Landwirtschaft und das stille Sterben vor unserer Haustür“ beschreibt Dohrn das Artensterben in Deutschland und macht deutlich, dass die Deutschen keine vorbildlichen Naturschützer sind. Sie benennt, welche Rolle dabei die Agrarlobby und die industrielle Landwirtschaft als Totengräber der biologischen Vielfalt spielen, stellt Möglichkeiten einer naturverträglichen Landwirtschaft vor und beschreibt, wie im eigenen Garten der Tisch für Vögel und Insekten wieder gedeckt werden kann.



Im Baltikum blühenden Wiesen begegnet

Bei einem Urlaub im Baltikum vor drei Jahren war die Naturfreundin, die als Kind nicht nur auf Bauernhöfen und in der Feldmark spielte, sondern mit der Botanisiertrommel loszog und Pflanzen von Wiesen und Wegrändern sammelte, presste und Herbarien anlegte, auf einmal wieder den blühenden Wiesen ihrer Kindheit begegnet. „Ich fragte mich, warum vor unseren Haustüren nicht mehr Äcker mit Mohn und Kornblumen blühen. Ich dachte immer, in Deutschland ist die Natur noch in Ordnung und wir tun viel für den Umwelt- und Artenschutz. Die Erlebnisse im Baltikum haben mich nachdenken und kritischer beim Bewerten von Berichten rund um die Landwirtschaft werden lassen“, so Dohrn. Bei der Suche nach Veröffentlichungen über Ursachen und Bewertungen zum Rückgang der Artenvielfalt in Deutschland sei sie nicht sehr fündig geworden, sagt die Journalistin. Und so ist die Idee entstanden, selbst zu recherchieren und die gewonnenen Erkenntnisse zu veröffentlichen.

Für ihre zwei Jahre umfassenden Recherchen hat sich die Autorin mit Landwirten, Insekten- und Vogelkundlern, Botanikern, Naturschützern und weiteren Experten in Sachen Umwelt und Naturschutz getroffen und lässt sie in ihrem Buch zu den Ursachen für das Artensterben in Deutschland zu Wort kommen. Auch an Naturschutztagungen hat sie teilgenommen und Biohöfe und Projekte in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, in denen Landwirtschaft und Naturschutz unter einen Hut gebracht werden, besucht. Und sie geht selbst mit gutem Beispiel für den Erhalt von Natur und Artenvielfalt voran: Denn mit dem Beginn ihrer Recherchen hat sie in ihrem Garten auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern eine artenreiche Wiese mit 35 verschiedenen Gräser- und Wildblumensorten angelegt.



Gräservielfalt auf eigener Wiese

In kurzen Kapiteln quer durch die Jahreszeiten beschreibt Dohrn in ihrem Buch die Auswahl des für die Bodenverhältnisse in Schleswig-Holstein geeigneten Saatgutes, die Vorbereitung des Bodens und das Wachsen von Rotklee, Vogelwicke, Gamander-Ehrenpreis, Rotschwingel und Co. aus der 500-Gramm Saatgut-Mischung „Nordwestdeutsches Tiefland“ und natürlich auch die Einkehr von Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und Vögeln. „Diese kleine Wiese enthält im Vergleich zu heutigen Wiesen, auf denen drei bis vier Gräserarten wachsen, eine unglaubliche Vielfalt“, macht Dohrn auch die privaten Möglichkeiten deutlich, etwas gegen das stille Natursterben vor der eigenen Haustür zu tun.

Mit ihrem Buch, das auf 330 Seiten ausgehend vom eigenen Erleben der Natur zusammengetragenes Wissen und Erkenntnisse in zwölf unterhaltsamen Kapiteln zu den Themen Wiesen und Weiden, Äcker, Knicks und Hecken, Moore, Mais, Amphibien, Wiesenvögel, Insekten, Boden sowie Auswirkungen auf den Menschen, die Mär vom Naturschutzland Deutschland und Zurück zur Natur enthält, will die Tornescherin die Liebe zur bedrohten Pflanzen- und Tierwelt wecken. Gleichzeitig ist ihr Buch eine Anklage gegen die intensiv betriebene Landwirtschaft mit dem Einsatz von Chemie und eine Anklage gegen Agrarlobbyisten und die Politik, die ihrer Ansicht nach fördert, dass Getreide, Raps und Mais in Biogasanlagen und Autotanks landen. „Die Vielfalt unserer Natur ist doch ein kulturelles Erbe. Wir müssen uns fragen, was wir der nächsten Generation hinterlassen wollen. Ob wir in Deutschland 20 Prozent mehr landwirtschaftliche Produktion haben oder weniger, wird die Nahrungsmittelsicherheit in der Welt nicht berühren. Aber für unsere Artenvielfalt wären 20 Prozent nicht intensiv genutzte Ackerfläche ein Riesenschritt“, betont die Tornescherin.

Als SPD-Ratsfrau und Mitglied des Umwelt- sowie des Bauausschusses hat die 62-Jährige, angeregt auch durch die Arbeit an ihrem Buch, den Antrag für das Projekt „Tornesch summt und blüht“ eingebracht. Mittlerweile sind in Zusammenarbeit mit Landwirten Blühstreifen und auf geeigneten städtischen Flächen Blühwiesen mit einer Saatmischung, die Bienen und anderen Insekten ein Nahrungsangebot liefern, angelegt worden.







>Susanne Dohrn (Jahrgang 1955) hat in Hamburg Englisch und Geschichte studiert und zum Thema „Die Entstehung weiblicher Büroarbeit in England 1860-1914“ promoviert. Sie ist als freie Journalistin und Publizistin tätig. Zu ihren beruflichen Stationen als Redakteurin gehörte auch die SPD-Zeitung Vorwärts. Dort war sie von 2002 bis 2009 Mitglied der Chefredaktion. Seit der Kommunalwahl 2013 in Schleswig-Holstein ist sie SPD-Ratsfrau der Stadt Tornesch.

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 26.Aug.2017 | 13:29 Uhr