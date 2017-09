Lärmschutz versus Kinderspaß

vergrößern 1 von 1 Foto: dickersbach 1 von 1

von Philipp Dickersbach

erstellt am 14.Sep.2017

Es ist ein immer wiederkehrender Konflikt: Das Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen, zu spielen und sich zu bewegen auf der einen und das Recht von Anwohnern auf Lärmschutz auf der anderen Seite. Auch in Tornesch steht das Thema derzeit auf der Agenda von Politik und Verwaltung. Konkret geht es um die Öffnungszeiten der frei zugänglichen Bolzplätze in der Stadt. Die SPD wünscht sich eine Anpassung an neue gesetzliche Vorschriften, die künftig mehr Sportlärm zulassen. Einen entsprechenden Prüfauftrag an die Verwaltung hat der Sozialausschuss am Montagabend beschlossen.

Im Fokus stehen insbesondere die Bolzplätze am Esinger Weg und der Rostocker Straße. An beiden Standorten würden Jugendliche und Kinder insbesondere sonntags immer wieder vor verschlossenen Türen stehen, sagen SPD-Ortsvereinsvorsitzender Manfred Mörker und Ausschussmitglied Steffen Kretschmer. Mehrere Betroffene hätten sich bereits bei ihnen über diesen Zustand beklagt. Mörker und Kretschmer haben sich deswegen jüngst ein Bild von der Situation gemacht − und festgestellt, dass an der Rostocker Straße die bislang ausgewiesene Öffnungszeit am Sonntag mittlerweile abgeklebt ist. Ein Zustand, den die Sozialdemokraten ändern möchten. „Wir müssen handeln“, betonen sie. Mörker verweist dabei auf die Ende Januar dieses Jahres vom Bundestag beschlossene Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung (kurz Salvo). Danach werden die Richtwerte für die abendlichen Ruhezeiten sowie zusätzlich für die Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr um fünf Dezibel erhöht. Für diese Zeiten gelten somit die gleichen Richtwerte wie tagsüber außerhalb der Ruhezeiten. „Mit diesen Änderungen wird der Zeitraum, während dessen Sportanlagen in den Ruhezeiten ohne eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte genutzt werden können, um etwa das Dreifache verlängert“, sagt Mörker. Und weiter: „Als sport- und kinderfreundliche Stadt sollten wir die Belange der Betroffenen mit der neu geschaffenen Regelungsmöglichkeit zeitnah umsetzen.“

Und die Anwohner? „Es geht uns nicht darum, Nachbarn durch zusätzlichen Lärm zu stören“, betont der SPD-Ortschef. Doch die Verordnung biete die Möglichkeit, mit der Neuregelung der Ruhezeiten, die wohnortnahe Sportausübung zu fördern und den damit oftmals verbundenen Interessenkonflikt mit den berechtigten Lärmschutzinteressen der Nachbarn zu regeln, heißt es in dem Antrag, den Mörker am Montag im Ausschuss vorstellte.



Bürgermeister bestätigt Probleme

Bürgermeister Roland Krügel (CDU) bestätigte, dass Lärm, der von dem Bolzplatz an der Rostocker Straße ausgeht, regelmäßig Thema sei. Doch bislang hätte die Stadt stets pragmatische Lösungen gefunden. Sprich: Auf Beschwerden der Anwohner folgten in der Regel Sperrungen der Anlage. Wenn sich die Situation beruhigt habe, sei wieder geöffnet worden, so Krügel. Am Esinger Weg seien ihm hingegen keine Probleme bekannt, sagte der Bürgermeister. Der dortige Bolzplatz neben der Skateranlage sei sonntags stets geöffnet. Mörker betonte hingegen, andere Erfahrungen gemacht zu haben.

Letztlich einigten sich die Beteiligten darauf, ein Rechtsgutachten zu dem Thema Lärmschutz und Öffnungszeiten der Bolzplätze anfertigen zu lassen. „Dann wissen wir was Sache ist“, so Krügel.