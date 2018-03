L110: Beteiligte nähern sich an

LBV-Chef kann den Tornescher Wunsch nach Verschiebung der Sanierung nachvollziehen / Weitere Prüfung und weiteres Treffen

von Philipp Dickersbach

17. März 2018, 16:05 Uhr

Die Verschiebung der für diesen Sommer geplanten Sanierung der Landesstraße 110 in Tornesch rückt näher, in trockenen Tüchern ist sie allerdings noch nicht. Wie Kai-Uwe Schacht, Leiter der Niederlassung Itzehoe des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV), auf Nachfrage mitgeteilt hat, muss unter anderem noch geklärt werden, ob die geplanten Umleitungsstrecken auch in 2019 zur Verfügung stehen. Doch das Anliegen der Städte Tornesch, Pinneberg und Elmshorn, die Baumaßnahme zu verschieben, ist laut Schacht „durchaus nachvollziehbar“.

In Elmshorn hatten sich alle Beteiligten jüngst getroffen, um persönlich über die L110-Sanierung zu sprechen. Insbesondere der Tornescher Bürgermeister Roland Krügel (CDU) dürfte dabei nochmals seine Argumente für eine Verschiebung der Baumaßnahme vorgebracht haben. Krügel hatte stets betont, dass ein Verkehrschaos vorprogrammiert sei, wenn die Strecke vom Tornescher Stadtzentrum bis zur A23-Anschlussstelle bereits in diesem Jahr im Zuge der dreimonatigen Arbeiten voll gesperrt werde. Denn die Umleitung soll über die L107 nach Prisdorf und weiter bis zur A23-Anschlussstelle Pinneberg-Mitte führen. Wie berichtet, ist zudem geplant, während der Sommermonate die neue Westumgehung der Kreisstadt an die Autobahnauffahrt Pinneberg-Nord sowie die L107 anzubinden. Weitere Behinderungen wären laut Krügel die Folge. Seine Idee: Warten bis die Westumgehung zur Verfügung steht und die L110-Sanierung entsprechend auf 2019 verschieben. Unterstützung erhält der Tornescher Bürgermeister dabei unter anderem von Pinnebergs Rathauschefin Urte Steinberg (parteilos).

Schacht steht dem Wunsch durchaus aufgeschlossen gegenüber. Er betont aber, dass auch Kiel für eine Verschiebung der Maßnahme grünes Licht geben müsse. Denn das Verkehrsministerium habe als Zielsetzung vorgegeben, möglichst viel in die schleswig-holsteinischen Landesstraßen zu investieren. Nun müsse man zu einer einvernehmlichen Lösung kommen, betont der Itzehoer LBV-Chef. Um die zu erreichen, wird es ein weiteres Treffen geben. Am 9. April werden die Beteiligten erneut in Elmshorn zusammenkommen. Krügel zeigte sich derweil verhalten optimistisch: „Es geht in die richtige Richtung.“