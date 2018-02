Vernissage : Kunst zum Nachdenken in Uetersen

Noch bis zum 13. Mai ist die Ausstellung „eigentlich“ im Museum Langes Tannen zu sehen.

von Bo Stockfleth

27. Februar 2018, 12:45 Uhr

Uetersen | Gut gefüllt war die Museumsscheune bei der Vernissage zur Kunstausstellung „eigentlich − Skulpturen und Zeichnungen Volker Tiemann“. Die Arbeiten von Tiemann sind bis zum 13. Mai (Muttertag) sowohl in der Scheune als auch im Herrenhaus zu sehen.

Tiemann arbeitet hauptsächlich mit Holz und schafft damit Strukturen und Gebilde, die auf den ersten Blick den Anschein erwecken, aus Plastik oder Metall hergestellt zu sein. Besonders aufsehenerregend sind dabei die bunten Schleifen, die in einem langwierigen Arbeitsprozess entstehen, in dem zahlreiche Lagen von dünnem Holz miteinander verleimt werden, sodass lange „Bänder“ entstehen, welche auch verworren sein können. Die zahlreichen Skulpturen unterscheiden sich in Konzeption und Ausführung und finden doch alle wieder unter der Überschrift der Ausstellung, „eigentlich“, zusammen. Die Installationen zeigen häufig auch Alltagsgegenstände, jedoch in einem Kontext, in den sie eigentlich nicht gehören. Der Name der Ausstellung ist also Programm. Neben einer roten Schleife, die ebenfalls aus Holz hergestellt wurde und als Installation an einer Wand im Herrenhaus angebracht worden ist, sticht vor allem eine gigantische Apfelkiste aus den Arbeiten heraus. Sie war bereits für ein anderes Projekt erarbeitet worden, und nun fand das übergroße Objekt seinen Weg in die Rosenstadt Uetersen.

Zur Eröffnung der Ausstellung führte Museumsleiterin Ute Harms das Publikum in die Arbeitsweise Tiemanns ein. Darüber hinaus erläuterte sie einzelne Elemente und Besonderheiten an den unterschiedlichen Kunstwerken. Dabei stellte Harms heraus, dass es für sie auch eine Besonderheit darstellt, dass der Künstler beim Aufbau der Ausstellung anwesend war. Die Schau sei bei einigen Gebilden unter anderem aufgrund ihrer Komplexität nur so, wie zu sehen, realisierbar. Im Anschluss wandte sich Kunsthistorikerin Anne Krüger an die Besucher. Auch Bürgervorsteher Adolf Bergmann würdigte die Arbeit Tiemanns in einer kurzen Ansprache. Der Künstler selbst war ebenfalls anwesend, sodass die Besucher sich mit Fragen direkt an den Schöpfer wenden konnten. Für das Team des Museums war die Ausleuchtung der Skulpturen eine neue Herausforderung, da sonst vor allem Bilder in den Räumen des Museums ausgestellt werden.