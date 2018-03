Krügel kämpft weiter

Neue Fakten befeuern Torneschs Wunsch nach Verschiebung der L 110-Sanierung

von Philipp Dickersbach

07. März 2018, 12:50 Uhr

Roland Krügel (CDU) lässt nicht locker. Der Tornescher Bürgermeister kämpft weiter für eine Verschiebung der für diesen Sommer geplanten Sanierung der Landesstraße 110. Neuen Zündstoff liefert nun die Tatsache, dass während der Bauarbeiten auf der Ahrenloher Straße die A23-Anschlussstelle Pinneberg-Nord ebenfalls gesperrt werden soll und es auch in Prisdorf eine Baumaßnahme gibt, die für Probleme sorgen könnte. Heute wird es ein weiteres Treffen aller Beteiligten geben.

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Thema L 110-Sanierung Krügel, Vertreter der großen Tornescher Unternehmen wie Hawesko und Panther, Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos), eine Vertreterin der Stadt Elmshorn sowie zwei Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) an einen Tisch gebracht. „Dabei sind noch einige Dinge zusätzlich bekannt geworden“, berichtete Krügel am Montagabend während der Sitzung des Bauausschusses. So plane die Stadt Pinneberg zeitgleich mit der Baumaßnahme in Tornesch, die Westumgehung in das bestehende Straßennetz einzubinden. Dafür müsse laut Krügel die Anschlussstelle Pinneberg-Nord gesperrt werden. Sprich: Zusätzlich zu dem Verkehr aus Tornesch und Umgebung müssen dann weitere Verkehrsteilnehmer über die Anschlussstelle Pinneberg-Mitte ausweichen.



Westumgehung wird an L 107 angeschlossen





Doch damit nicht genug. Auch der Anschluss zwischen Westumgehung und L 107 in Prisdorf soll in den Sommermonaten hergestellt werden. „Ohne Probleme kommen wir also auch nicht durch Prisdorf“, betonte der Tornescher Bürgermeister. Hinzu kommen die Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung der Deutschen Bahn in der Straße Hudenbarg in Prisdorf. Bis Juni 2019 wird das Bauwerk komplett saniert. Da die Zufahrt über den Hudenbarg jedoch sehr schmal ist und die Straße zudem für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und die Besucher des Kindergartens frei gehalten werden muss, kann immer nur ein Lastwagen auf dem Gelände fahren. „Und die Parkspur für die Sattelzüge ist die L107“, sagte Krügel. Ein Umstand der auch Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwartz umtreibt. „Wie soll dort überhaupt noch Verkehr stattfinden?“, so Schwartz auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn den Takt gebe die Baustelle und der dafür benötigte Anlieferverkehr vor, betonte Schwartz.

Genügend Argumente, die für eine Verschiebung der L 110-Sanierung sprechen, hat der Tornescher Verwaltungschef also. Doch ob das auch der LBV so sieht? Am Montagabend gab sich Krügel mit Blick auf den heutigen Termin zuversichtlich: „Wir sehen uns Mittwoch nochmal, in der Hoffnung dass es klappt.“

Wie berichtet, will der LBV die Ahrenloher Straße ab dem 9. Juli vom Tornescher Ortszentrum bis zur Brücke über die A 23 komplett erneuen. Denn von der L 107 bis zur A 23 weise die Strecke laut LBV ein erhebliches Schadensbild auf. Dieses reiche von tiefgreifenden Spurrinnen über Schlaglöcher bis zu Netz- und Längsrissbildungen in den Fahrbahnrändern. Die Arbeiten sollen in vier Bauabschnitte unterteilt werden, die Landesstraße müsste während der dreimonatigen Bauzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

An der grundsätzlichen Notwendigkeit der Sanierung zweifelt Krügel nicht, wie er auch am Montag betonte. „Allerdings halten wir den Zeitpunkt für äußerst unglücklich“, sagte der Bürgermeister.