Heidgraben : Kleine Awo-Modenschau mit ModEmilia

Im Gemeindezentrum drehte sich alles um die Trends der Herbst- und Wintermode.

von Sylvia Kaufmann

29. Oktober 2018, 13:00 Uhr

Heidgraben | Viel Spaß hatten die 30 Interessenten, die der Einladung des Awo-Ortsvereins Heidgraben zu einer Modenschau in das Gemeindezentrum gefolgt waren. Bei Kaffee und Kuchen informierten sich die Seniorinnen und ein Senior über Trends bei der Herbst- und Wintermode, die drei Models aus den Reihen der Gäste aus dem schier unerschöpflichen Fundus des mobilen Modeservices ModEmilia vorführten.

Inhaber Frank Schiewe aus Seeth-Ekholt hatte den Saal des Gemeindezentrums in ein Modekaufhaus verwandelt. Denn mehr als 1400 Teile − Damen- und Herrenoberbekleidung für den Alltag und festliche Anlässe, Schuhe, Mützen, Schals und andere Accessoires sowie Nacht- und Unterwäsche waren übersichtlich an Ständern und auf Tischen angeordnet worden. Denn nach der kleinen Modenschau hatten die Besucher die Gelegenheit, Bekleidung anzuprobieren, zu kaufen, in der passenden Größe zu bestellen oder sich einfach ein bisschen modisch beraten zu lassen.

svk

Schiewe, der mit seiner rollenden Boutique seit mehr als elf Jahren im norddeutschen Raum unterwegs ist und in Einrichtungen aller Art, zu Vereinen aber auch zu Privatpersonen kommt, moderierte die kleine Modenschau versiert und informierte über Trends bei den Farben und Materialien, über Pflegeeigenschaften und Tragekomfort.

Als Models hatte Awo-Vorsitzende Marion Sörensen unter den Veranstaltungsbesucherinnen Frauke Karstens, Hanna Neitzert und Hannelore Wulff gewonnen. Die drei Damen zeigten die von Schiewe ausgewählte Mode − Fleecejacken mit sportlichem Kordelzug, wattierte Winterjacken im modischen Rostfarbton, leichte Pullover und Shirts in Flieder- oder Brombeertönen, Cardigans mit großflächigen Mustern und klassische Strickjacken sowie Jacken in Ponchoform, Schlupfhosen und Blusen in verschiedenen Materialien und Schnitten − charmant und ganz versiert. „Ihr seid Heidgrabens next top models“, scherzte Sörensen.

Die Heidgrabenerinnen Brigitte Klüver und Margret Hinsenkamp waren begeistert von der vorgeführten Mode: „ Da waren schicke Sachen dabei. Die Preise sind moderat.“ Auch die Uetersenerin Gerdi Junghans, die mit ihrer Nachbarin Monika Schubert gekommen war, probierte nach der Modenschau Teile an.