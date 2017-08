Kita-Neubau verzögert sich weiter

Alle Kinder, die in Tornesch einen Kindergartenplatz haben möchten, werden zum Beginn des Kita-Jahrs im September versorgt sein. Das ist die gute Nachricht. Eine schlechte gibt es allerdings auch. Der Spatenstich für das 3,2 Millionen Euro-Projekt „Kita Seepferdchen“ im Neubaugebiet Tornesch am See wird wohl frühestens Anfang 2018 erfolgen, die Einrichtung entsprechend erst 2019 den Betrieb aufnehmen können. Das sagte Sabine Kählert, Leiterin des Amts für soziale Dienste, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Prognosen waren zu optimistisch, das steht heute fest: Im März 2016, nachdem die Politik den Bau der Kita Seepferdchen beschlossen hatte, ging die Verwaltung davon aus, den Betrieb in der Einrichtung im August 2017 aufnehmen zu können. Bürgermeister Roland Krügel (CDU) betonte damals bereits, dass es sich um eine „ambitionierte Planung“ handelt. Zu Recht. Denn beständig hat sich der Baubeginn seitdem verschoben, über den Herbst 2016, das Frühjahr 2017 bis in den Herbst dieses Jahres. Nach jetzigem Stand wird jedoch nicht vor 2018 mit den ersten Arbeiten begonnen. Da Kählert von einer zwölfmonatigen Bauzeit ausgeht, könnten die ersten Kinder frühestens 2019 betreut werden.

Doch wer ist Schuld an der Verzögerung? Mehrere Faktoren spielen eine Rolle. Idee von Politik und Verwaltung war, die sehr beliebte Kita Merlinweg quasi nachzubauen. Die Annahme der Beteiligten, dass dies schnell umzusetzen sei, erwies sich jedoch als falsch. Denn laut Kählert habe sich seit der Fertigstellung im Merlinweg baurechtlich einiges geändert. Für Tempo hätte zudem eine Modulbauweise sorgen können, bei der mit vorgefertigten Teilen gearbeitet wird. Das verwarf die Politik jedoch wegen fehlender Fördermöglichkeiten. Und auch die zunächst großzügige Planung der neuen Kita musste immer wieder reduziert werden.



Fehlbetrag in Höhe von 900 000 Euro

Der Kreis hat ebenfalls seinen Anteil an der Verzögerung. Noch im März dieses Jahres wartete die Stadt Tornesch auf die Bewilligung von Fördermitteln. Die Kreisverwaltung verwies damals auf Personalengpässe. Die führten dazu, dass Landesmittel, für deren Abruf es strenge Fristen gibt, nicht den Weg nach Tornesch gefunden haben. Mit 1,55 Millionen Euro habe die Stadt rechnen können, so Kählert. Tatsächlich sind allerdings nur 631 000 Euro geflossen. Zieht man nun noch rund 150 000 Euro ab, die vom Kreis kommen sollen, fehlen der Stadt noch rund 900 000 Euro, um die Finanzierung, die auch eigene Anstrengungen in Höhe 1,5 Millionen Euro beinhaltet, stemmen zu können. Kählert hofft nun, die restlichen Mittel aus einer zweiten Förderrunde zu erhalten. Das habe der Kreis zwar in Aussicht gestellt − aber nur, wenn sich die Förderkriterien des Landes nicht ändern, betont die Amtsleiterin.

Die vollen Auftragsbücher in der Bauwirtschaft haben ihr Übriges zu der Verzögerung beigetragen. Aus diesem Grund hat die Stadt jüngst eigens einen Projektbegleiter eingesetzt. „Die umfangreiche Planung muss nun abgeschlossen werden“, sagt Kählert. Nach der Entwurfs- werde in der kommenden Woche die Ausführungsplanung beendet. Anschließend erfolgt die öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahmen. Die Amtsleiterin betont, dass die Verzögerung keine schöne Sache sei. Dennoch: „Die Ausschreibung muss sehr, sehr sauber erfolgen.“

Vergleichsweise gut stellt sich die Situation hingegen beim Blick auf das kommende Kita-Jahr dar. „Momentan ist es gelungen, alle Kinder mit Plätzen zu versorgen“, berichtet Kählert. Dafür sorgen unter anderem 18 Tagesmütter, die Übergangsplätze im Bonhoefferhaus sowie die Betreuung in auswärtigen Einrichtungen. „Es läuft nicht immer nach Wunsch, manchmal müssen die Beteiligten auch Kompromisse eingehen“, so Kählert. Deswegen sehne sie die Fertigstellung der Kita Seepferdchens herbei − so wie zahlreiche Tornescher auch.

