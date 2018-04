Mit Video : Kinoabend mit 140 Lesern der Uetersener Nachrichten

Beim „Leserkino“ wurde der Film „Unsere Erde 2“ gezeigt. Es soll dieses Jahr noch zwei weitere Kinoabende geben.

von Klaus Plath

27. April 2018, 19:00 Uhr

Rund 140 Leser der Uetersener Nachrichten haben sich an der jüngsten Aktion „Leserkino“ beteiligt und den Film „Unsere Erde 2“ genossen. Die Dokumentation bei kostenlosem Eintritt und die Aktion insgesamt fanden großen Anklang beim Publikum.

Das „Leserkino“ fußt auf einer Kooperation zwischen den Uetersener Nachrichten und den Betreibern des Burg-Kinocenters an der Marktstraße 24. Redaktionsleiter Gerrit Mathiesen wieß vor gut gefüllter Kulisse darauf hin, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird und es in diesem Jahr noch zwei weitere Leserkinoabende geben wird. „Unsere Erde 2“ ist heute, morgen, am Montag sowie am Dienstag, 1. Mai, jeweils von 13.15 Uhr an im Kinocenter zu sehen. Der Film nimmt die Zuschauer mit auf eine unvergessliche Reise um die Welt und enthüllt unglaubliche Wunder der Natur und Tierwelt.