400 Besucher begeistert : Kinderchöre brillieren beim Musical

von Klaus Plath

erstellt am 25.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Uetersen | Viel Applaus ernteten die Aufführenden des Kindermusicals „Katharina von Bora“, das am Wochenende zweimal in der Klosterkirche aufgeführt worden war. Außer den Kinderchören der beiden evangelisch-lutherischen Gemeinden waren das eine Musikgruppe, Chorleiterin und Kantorin Christiane Haar und Pastor Christian Hild. Haar und Hild hatten das Musical geschrieben.

Es ist also ein Uetersener Werk, das im spätbarocken Gotteshaus erklang. Das Musical beschäftigt sich mit dem Leben der Ehefrau von Martin Luther und einstigen Zisterzienser-Schwester. Dass sie ein Musical geschrieben habe, sei dem Umstand geschuldet, bekundete Haar, dass sie seit langem auf der Suche nach etwas Brauchbarem zum Lutherjahr gewesen sei, ihre Rechercheergebnisse jedoch ins Leere führten. Eine Freundin habe ihr schließlich den Tipp gegeben, selbst ein Stück zu schreiben. Das, so die Kantorin vor gut gefüllter Zuschauerkulisse, habe sie dann gemeinsam mit Hild, damals Pastor an der Uetersener Erlöserkirchengemeinde auch getan.

Das gut einstündige Stück wurde auf zwei Bühnen aufgeführt. Eine Bühne war dunkel ausgekleidet und sollte das Mittelalter symbolisieren, in der Finsternis geherrscht habe. Auch Finsternis in Sachen des Glaubens. Die andere Bühne war in strahlendes Licht gehüllt − der Weg aus der Finsternis weist in Richtung Reformation und der Aufklärung der Menschen, was das biblische Wort betraf. Das Musical ist kindgerecht komponiert worden, in erster Linie wendet es sich an junge Menschen, die verstehen sollen, was sich vor 500 Jahren zugetragen und welche Rolle Katharina von Bora dabei gespielt hat. Wohlklingende Melodien, die das Zeug haben, zu musikalischen Ohrwürmern zu avancieren, darüber hinaus eine klare Sprache und genug Witz, um kurzweilig daher zu kommen, haben dem Musical schon jetzt so großen Erfolg zukommen lassen, dass es bereits mehrfach zur Aufführung gebracht worden ist. Nicht nur von den Uetersener Protagonisten, sondern auch von Kinderchören einiger ihrer Kollegen, wie Haar sagte.

Zusammenfassend darf resümiert werden, dass das Uetersener Werk eine große Komposition darstellt, die es verdient, über das Lutherjahr hinaus zur Aufführung gebracht zu werden.