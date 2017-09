Kinder aus der Kita werfen?

Kann einem Kind, das aufgrund seines Verhaltens nicht in die Gruppe integrierbar ist, der Kindergartenplatz gekündigt werden? Dieser Frage ging am Dienstagabend der Bildungsausschuss in einer emotionalen Debatte nach. Eine Satzungsänderung für den städtischen Kindergarten wurde nicht beschlossen und das Thema stattdessen einstimmig in die nächste Ausschusssitzung verwiesen.

Nach dem Entwurf, vorgelegt von der Verwaltung, wäre es dem städtischen Kindergarten möglich gewesen, in bestimmten Fällen eine Kündigung auszusprechen, wenn beispielsweise ein Kind nach Einschätzung des Kita-Personals besonderer Hilfe bedarf, die dort nicht geleistet werden kann, oder wenn Kind und Eltern durch Nichteinhalten der Hausordnung den betrieblichen Ablauf „in unzumutbarer Weise gestört haben“.

Den Politikern kamen dazu jedoch diverse Bedenken. „Wollen wir überhaupt die Möglichkeit schaffen, dass ein Kind des Kindergartens verwiesen werden kann? Das geht ja in der Schule später auch nicht. Uns fehlt da eine Deeskalationsstrategie und auch das Mehraugenprinzip“, sagte Achim Richter (CDU). Bei der Lektüre der Vorlage sei er entsetzt gewesen, meinte Jens Ewald von den Grünen. „Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, solchen Kindern zu helfen, aber rausschmeißen, das ist wie ins kalte Wasser werfen“, so Ewald. Anne-Christin Speichert (SPD) wies darauf hin, dass das Kind einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz hat, und Bianka Ewald (Grüne) warf ein, dass eine solche Satzung womöglich gegen das Grundgesetz verstoße, denn niemand dürfe wegen seiner Behinderung ausgegrenzt werden.

Bettina Michaelsen, Leiterin des Förderzentrums, berichtete, dass es in der Grundschule erhebliche Probleme gebe, wenn ein Kind mit Förderbedarf ein oder mehrere Jahre nicht den Kindergarten besucht hat. Sie plädierte für einen Passus, dass eine Kündigung nur ausgesprochen werden kann, wenn eine andere Einrichtung gefunden worden ist, die dieses Kind sofort aufnimmt.

Insgesamt war man sich einig, dass auch die Lage der bis zu 19 weiteren Kinder einer Kindergartengruppe mitberücksichtigt werden muss. „Es gibt Situationen in einer Gruppe, wo es ohne einen Wechsel nicht anders geht", sagte Michaelsen. Im konkreten Fall geht es darum, dass die betroffenen Eltern einen Wechsel in eine geeignetere Gruppe ablehnen. „Da haben wir dann keine Handhabe", erklärte Anja Stange, Leiterin des Amts für Bürgerservice, das Dilemma. Unter welchen Voraussetzungen eine solche Handhabe erteilt wird, wird nun in den Fraktionen diskutiert und im Zuge der nächsten Bildungsausschusssitzung am 9. November verhandelt.