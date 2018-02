Kegelgemeinschaft : Kegelgruppe in Uetersen sucht neue Mitstreiterinnen

Alle zwei Wochen kegeln die Uetersener Damen gemeinsam. Das nächste Mal am 1. März.

von Klaus Plath

23. Februar 2018, 12:04 Uhr

Sie sind eine lustige Gemeinschaft, die neun Keglerinnen, die sich 14-tägig immer donnerstags von 17 Uhr an im Restaurant von Stamm am Kleinen Sand in Uetersen treffen. Ob Pudel oder alle Neune – der Spaß kommt nie zu kurz.

Mag es mit dem Handball oder dem Turnen nicht mehr so recht klappen – beim Kegeln geht nach wie vor die Post ab. Die Damen suchen weiblichen Nachwuchs und freuen sich daher auf neue Gesichter. Wer mag, schaut einfach einmal zum Schnuppern vorbei. Bequeme Kleidung, so wie beim Kegeln üblich, ist ratsam. Nächstes Treffen ist am Donnerstag, 1. März. Wer sich vorab informieren möchte, setzt sich mit Keglerin Birgit Strehl in Verbindung, die telefonisch unter (04122) 42540 erreichbar ist.