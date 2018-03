Kautionszahlung bei Neuvergabe

Mit der Abgabe will der Kleingartenverein Tornesch sicherstellen, dass die Parzellen ordentlich hinterlassen werden

von Sylvia Kaufmann

17. März 2018, 16:05 Uhr

Für weitere drei Jahre wählten die zur Jahresversammlung anwesenden Kleingärtner einstimmig Christian Möschter (kleines Foto) zu ihrem Vorsitzenden. Und sie schlossen sich mehrheitlich dem Vorschlag des Vorstands an, dass künftig bei Neuvergabe von Kleingartenparzellen der Pächter eine Kaution zu zahlen hat.

Seit 71 Jahren gibt es in Tornesch einen Kleingartenverein. Das 70-jährige Bestehen wurde im vergangenen Jahr mit einer Festveranstaltung im Kirchenzentrum gefeiert. Und genau 70 Kleingärtner und Gäste hätten daran teilgenommen, berichtete Möschter auf der Jahresversammlung in der Gaststätte Birkenhain. Gemeinsam mit Uwe Heyn, dem Zweiten Vorsitzenden des Kreisverbands, nahm Möschter die Ehrung von zwei langjährigen Vereinsmitgliedern vor. Renate Guldbrandsen wurde für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt, für Manfred Schonner lag eine Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft vor.

Begrüßt, beziehungsweise namentlich erwähnt wurden vom Vorsitzenden neun Pächter, die im vergangenen Jahr einen Garten in einer der drei Anlagen des Vereins übernommen haben. „Das Interesse an einem Kleingarten ist wieder gestiegen. Wir haben eine Warteliste“, teilte Möschter mit. Er machte aber auch deutlich, dass nicht jeder Interessent zum Verein passe. „Wer einen Kleingarten übernimmt, hat auch Verpflichtungen und muss sich um seine Parzelle kümmern. Das machen wir den Interessenten deutlich und lehnen auch mal eine Bewerbung ab.“

94 Pächter gehören dem Kleingartenverein Tornesch an, sie nutzen in der Kleingartenanlage Friedlandstraße 37 Parzellen, in Ahrenlohe 38 und in der Anlage Esingen 19. Die Mehrzahl der Pächter hegt und pflegt ihr Stückchen Gartenland mit viel Freude. Doch es gibt auch Fälle, in denen bei Lösung des Pachtvertrags die Parzelle nicht in dem vom Vorstand erwarteten und für eine schnelle Weitergabe möglichen Zustand zurückgelassen wird. Und deshalb hatte der Vorstand den Mitgliedern die Einführung einer Kaution bei allen künftigen Neuverpachtungen vorgeschlagen. „Die Kaution soll Anreiz sein, dass der Garten bei Lösung des Pachtvertrags ordentlich hinterlassen wird. Dann wird die Kaution zurückgezahlt. Ist der Garten nicht in Ordnung, wird das Geld für die Aufräumkosten verwendet“, erläuterte Möschter. Der Ehrenvorsitzende Horst Merling und weitere Vereinsmitglieder merkten an, dass eine Kaution sinnvoll sei, sie aber für die Kleingärtner nicht zu hoch sein dürfe. Mit zwei Gegenstimmen sprachen sich die 29 anwesenden Pächterfamilien für die Einführung einer Kaution bei Neuverpachtung in Höhe von 300 Euro aus.



Laubenversicherung ist Pflicht





Auch im vergangenen Jahr hatten die Kleingärtner einen Beschluss gefasst, um den Verein vor finanziellen Schwierigkeiten zu bewahren. Gartenfreunde mit Laube auf ihrer Parzelle sind nun verpflichtet, eine Laubenversicherung abzuschließen. Im Falle eines Brandes könnte die Versicherung greifen und müsste nicht der Verein für die Entsorgung des Brandschuttes aufkommen. Möschter rief die Pächter, die ihrer Versicherungspflicht noch nicht nachgekommen sind, auf, ihr Versäumnis schnellstens nachzuholen. „Nichtversicherung kann eine Gartenkündigung zur Folge haben“, machte er deutlich.

Der Vorsitzende kündigte den Einbau neuer Wasseruhren in der Anlage Esingen an. „In der Anlage Friedlandstraße wurden Rattenköder ausgelegt. Noch nicht geklärt ist dort jedoch die Entschädigung der Pächter, deren Gärten und Lauben durch Wassereinbruch infolge des Baugeschehens auf dem Alten Sportplatz stark beschädigt wurden“, so Möschter. Bürgermeister Krügel kündigte an, dass in diesem Jahr ein Zaun zwischen der Kleingartenanlage und dem neuen Wohngebiet „Alter Sportplatz“ errichtet wird. Kassenwartin Martina Lublow berichtete von einer guten Kassenlage. Einstimmig entlasteten die Anwesenden ihren Vorstand für die Arbeit 2017 und genehmigten den Haushaltsplan für 2018.