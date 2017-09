Katharina von Bora wird aufgeführt

vergrößern 1 von 1 Foto: plath 1 von 1

Vor 500 Jahren leitete Martin Luther mit seinem Thesenanschlag an die Tür der Wittenberger Schlosskirche die Reformation ein. Die evangelisch-lutherischen Kirchen feiern ihren Luther in diesem Jahr daher ganz besonders. In Uetersen wurde für das Reformationsjahr ein Kindermusical geschrieben, das sich mit dem Leben und Wirken der Frau Luthers, Katharina von Bora, befasst. Es wird am Sonnabend, 23. September, und am Sonntag, 24. September, in der Klosterkirche aufgeführt. Das Singspiel beginnt jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Finanziell wird das Projekt von der Künzl-Tacchi-Stiftung begleitet. Aufführende sind die Kinderchöre der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen und Instrumentalsolisten. Die Leitung liegt in Händen von Kantorin Christiane Haar, die das Musical gemeinsam mit Pastor Christian Hild, bis Frühjahr dieses Jahres an der Erlöserkirchengemeinde tätig, geschrieben hat.

Martin Luther, Theologieprofessor und Reformer der christlichen Kirche, war ein heller Kopf. Doch das Wirtschaften lag ihm nicht. Wie gut, dass er sich mit 42 Jahren schließlich dazu entschloss, die aus dem Zisterzienserinnenkloster Nimbschen geflohene 26 Jahre alte Nonne Katharina von Bora zu ehelichen.

Vielleicht aber hat sich die aus adeligem Hause Stammende auch für Luther entschieden. Dabei dürfte es ihr gleich gewesen sein, ob sich das ziemte. Auf den Mund gefallen war die blaublütige Katharina jedenfalls nicht. Als fleißige, sehr sparsame, nicht anspruchsvolle, umsichtige, energische und schlagfertige Frau erwarb sie sich nach und nach viele Rechte, die Frauen damals nicht zustanden. Sie nahm (als einzige Frau) zum Beispiel an Luthers Tischgesprächen mit seinen Studenten und Professorenkollegen teil und mischte sich ein. Außerdem war sie es, die den gesamten Haushalt der zunehmend größeren Familie zu schultern hatte. Luther nannte seine Katharina schließlich auch respektvoll „Herr Käthe“ − er predigte, stritt und überzeugte, sie war der wirkliche Herr im Haus.



Gemeinsam die Angst besiegt

Von dieser besonderen Frau des 16. Jahrhunderts handelt das geschriebene Musical. Es beschreibt Katharinas Kindheit, ihr Klosterleben und die Flucht aus den Mauern. Die vierte Szene befasst sich mit ihrer Hochzeit, wobei das Chorlied auf die Melodie „Ein feste Burg isst unser Gott“ (Luther) zurückgreift. Natürlich wird im Singspiel auch aufgegriffen, dass bei den Luthers nicht immer alles eitel Sonnenschein war. Desöfteren dürften aufgrund Katharinas Selbstbewusstsein zwischen den Eheleuten die Fetzen geflogen sein. Das Musical ist eingebettet in eine Rahmenhandlung, bei der eine Mutter ihrer Tochter, die nachts Angst hat, die Geschichte der Familie Luther erzählt, die, wie es heißt, die Angst besiegt hat.