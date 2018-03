Mit Video : Karnevalisten bei den Ueterserner Ruhestandsbeamten

Die Moorreger Karnevalisten ließen die Session 2017/2018 bei den Mitgliedern der Ruhestandsbeamten in Uetersen ausklingen.

von pl

16. März 2018, 12:00 Uhr

Uetersen | Karneval bei den Ruhestandsbeamten. Die Moorreger Karnevalisten ließen es sich nicht nehmen, die Session 2017/2018 bei den Mitgliedern der Ruhestandsbeamten in Uetersen ausklingen zu lassen. Unter der Leitung des Präsidenten, Kai Uwe Egger, und unter den wachsamen Augen des Elferrats präsentierten Garden, Büttenredner und die „schönen Brüder“ einen Augen- und Ohrenschmaus vom Feinsten. Die Darbietungen kamen bei den rund 70 Anwesenden gut an. Rhythmisch wurde mitgeklatscht und auch geschunkelt.

Mit dabei im Parkhotel Rosarium waren die Tollitäten, Rolf II, und Ilka I. sowie Adriaan I. und Lili I., das Kinderprinzenpaar aus Moorrege. Das Programm dauerte rund eine Stunde, dann verließen die Moorreger die Uetersener Bühne und kehrten zurück in die Nachbargemeinde.

Die Ursprünge der Moorreger Karnevalisten liegen im Moorreger Sportverein (MSV). Der MSV richtete in den 1950er Jahren die allerorts sehr belieben Maskeraden aus. Schon im Jahr 1959 kamen einige Sportler auf die Idee, die Maskerade durch Tanzeinlagen in Papierkostümen zu bereichern. Die Gäste seien, wie es heißt, begeistert gewesen. Die Einlagen wurden in den nächsten Jahren umfangreicher, bis der Entschluss gefasst wurde, im Februar 1964 eine eigenständige Karnevalssitzung durchzuführen. Die Moorreger Karnevalisten waren geboren und fortan eine Sparte des Moorreger Sportvereins. 1980 erfolgte dann die Trennung vom MSV und die Karnevalisten gründeten einen eigenen, eingetragenen Verein. Bei den Ruhestandsbeamten in Uetersen sind die Karnevalisten regelmäßig zu Gast.