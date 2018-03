Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Am 1. Juni sollen die Bauarbeiten für die Kita Seepferdchen beginnen / Stadt wechselt Architekten

von Philipp Dickersbach

22. März 2018, 16:05 Uhr

Sehnsüchtig wird sie erwartet: Die Kindertagesstätte Seepferdchen im Neubaugebiet „Tornesch am See“. Lange Zeit war unklar, wann mit Spatenstich und Fertigstellung zu rechnen ist. Immer wieder hatte es Verzögerungen gegeben. Doch nun steht der neue Zeitplan: Am 1. Juni sollen die Erdarbeiten beginnen, zum Kita-Jahr 2019/2020 soll das „Seepferdchen“ in Betrieb gehen. Architekt Roland Paloh hat dies während der Sitzung des Sozialausschusses am Montagabend mitgeteilt. Zudem stellte er die aktuellen Planungen für Gebäude und Außengelände vor.

Nachdem die Tornescher Verwaltung im vergangenen Sommer mit dem Diplom-Ingenieur Holger Reißweck bereits einen Projektbegleiter engagiert hatte, zogen die Verantwortlichen im Spätherbst auch an anderer Stelle die Reißleine. Die Zusammenarbeit mit dem bis dato zuständigen Architekten wurde im Einvernehmen beendet. „Es gab unterschiedliche Auffassungen“, erläuterte Sabine Kählert, Leiterin des Amts für soziale Dienste. Paloh und dessen Hamburger Büro „Paloh Architekten“ wurden engagiert. „Für uns ist das ganze sehr sportlich, weil wir erst relativ kurz dabei sind“, betonte der Firmeninhaber am Montagabend. Gern hätte Paloh die Planung der Kita von Grund auf erneuert. Doch das sei nicht möglich gewesen, da das Raumprogramm vorgegeben sei. Ein neues Konzept zu erstellen, sei zwar theoretisch möglich gewesen, „doch dann hätte man sich bei der Förderung durch den Kreis wieder hinten anstellen müssen“, betonte der Architekt − und auch eine Fertigstellung im kommenden Jahr wäre wohl illusorisch gewesen.



Kita Merlinweg wurde weiterentwickelt





Vorbild für das „Seepferdchen“ sollte die Kita Merlinweg sein. Paloh und seine Mitarbeiter haben diese allerdings weiterentwickelt. „Das große Dach ist nicht optimal“, erläuterte der Architekt. Stattdessen werde nun darauf geachtet, dass das gebaute Volumen voll genutzt werden könne. Auch Engpässe im Bereich der Garderobe seinen Dank eines größeren Raums verhindert worden, sagte Paloh. Zahlreiche Kitas habe er bereits verwirklicht, betonte der Architekt. Mehr und mehr habe sich dabei eine „schuhfreie“ Nutzung durchgesetzt. Diesen Wunsch hatte auch der künftige Träger, die Awo, an Paloh herangetragen. Vorteil: Weniger Schmutz im Gebäude und weniger Abnutzung der Beläge. Optisch wird sich das Gebäude aus zwei Baukörpern zusammensetzen. Der flache Teil erhält eine Holzverkleidung und ein Gründach. Der schräge Teil, in dem sich auch das Dachgeschoss befindet, erhält roten Klinker.

Am 1. Juni sollen die ersten Bagger rollen. Ob das klappt, hängt laut Projektplaner Reißweck maßgeblich vom Ergebnis der Ausschreibung ab. Sie soll in diesen Tagen starten. Anschließend wisse man mehr, so Reißweck. Der Ingenieur berichtete, dass bereits am 15. März ein wichtiger Schritt erfolgt sei: Die Unterlagen über die aktuelle Planung wurden an den Kreis Pinneberg geliefert − und dieser habe sie akzeptiert.

Die Verantwortlichen rechnen mit Gesamtkosten in Höhe von 3,64 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer war noch mit 3,2 Millionen Euro kalkuliert worden. Der Sozialausschuss hatte die Kosten ursprünglich sogar bei drei Millionen Euro deckeln wollen. Wie eng gestrickt der Zeitplan mittlerweile ist, zeigt die Tatsache, dass die Politik gebeten wurde, eine Eilentscheidung von Bürgermeister Roland Krügel (CDU) bis zur Baukostenhöhe von 3,6 Millionen Euro vorsorglich zu genehmigen. „Damit unmittelbar nach Vergabezustimmung durch den Fördermittelgeber die Auftragsvergabe erfolgen kann“, heißt es. Nach dem Sozialausschuss stimmte am Dienstagabend auch die Ratsversammlung zu.

Krügel hat sich derweil fest vorgenommen, noch als Verwaltungschef den Spatenstich für die Kita Seepferdchen zu setzen. Am 30. Juni endet seine Amtszeit.