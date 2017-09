Jede Menge Aufregung und Vorfreude

vergrößern 1 von 4 Foto: dickersbach (2) 1 von 4







von Philipp Dickersbach

erstellt am 07.Sep.2017 | 15:33 Uhr

Das Neubaugebiet „Tornesch am See“ sowie weitere Bauvorhaben und ein durch einen Generationenwechsel bedingter Zuzug junger Familien machen sich auch in steigenden Schülerzahlen bemerkbar. Die Fritz-Reuter-Schule (FRS) hat gestern insgesamt 92 Erstklässler aufgenommen und sie zum ersten Mal in zwei Einschulungsfeiern begrüßt.

Zu den vier ersten Klassen an der FRS haben die DaZ-Klasse für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, sowie die Sim-Klasse für deutschsprachige Kinder mit Sprachauffälligkeiten Schüler aufgenommen. In der Turnhalle an der Königsberger Straße, die die dritten Klassen bunt geschmückt hatten, hieß Rektorin Gudrun Rechter die Erstklässler und ihre Familien herzlich willkommen. Nach ihren Wünschen für die Schulzeit befragt, antworteten die Kinder: „Viel Spaß“, „gute Freunde“, „gute Noten“, „viel Glück“ und auch „keinen Streit“. All dies wünschten die Lehrer den Schülern ebenso. Damit sich die Erstklässler an der Fritz-Reuter-Schule schnell eingewöhnen, bekommt jedes Kind einen Paten an die Seite gestellt. Der Schulverein begrüßte die neuen Klassen mit jeweils einem Gutschein für eine Kiste mit Spielen für die Pause sowie für einen CD-Player für den Unterricht.

„Das ist doch nicht schwer“ − mit dieser Lied-Botschaft wandten sich die zweiten Klassen der Johannes-Schwennesen-Schule gestern an die 42 neuen Mitschüler. Die Viertklässler sangen für sie den Kanon „Seid willkommen“, und unter der Leitung von Musiklehrerin Svantje Westphal präsentierten sie in einem „musikalischen Klassenmiteinander“ einen Song mit vielen verschiedenen Instrumenten. „Die vierten Klassen haben sich überlegt, was ihr im Kindergarten oder zu Hause bereits gelernt habt“, sagte Schulleiterin Janina Wieduwilt zu den Abc-Schützen. „Und nachdem die Großen euch gesagt haben, was ihr alles schon könnt, sagen sie euch jetzt, was ihr hier bei uns alles lernt“, so Wieduwilt. Rechnen, lesen und schreiben, die Schul- und Straßenverkehrsregeln sowie einander helfen wurden von den Schülern genannt. Im Anschluss an die Einschulungsfeier erkundeten die zwei neuen Klassen der Lehrerinnen Astrid Hennings und Anja Pajunk ihre Klassenzimmer. In der Pausenhalle verschenkte der Förderverein ein Shirt mit Bleistift und Luftballon an jedes neue Grundschulkind, und die Eltern der vierten Klassen hatten ein Frühstück für alle vorbereitet.

In Heidgraben hatten gestern 47 Abc-Schützen ihren ersten Schultag. In zwei Klassen werden sie künftig unterrichtet. „Es werden beständig mehr Schüler, die Klassenräume sind voll“, sagte Schulleiterin Ingeborg Liebich (kleines Foto). Auch für sie war die Einschulung gestern etwas besonderes, denn es war ihre letzte. Nach 40 Dienstjahren, davon zehn Jahre als Schulleiterin in Heidgraben, geht sie demnächst in Pension.

Ab 9 Uhr gab es gestern zunächst einen Einschulungsgottesdienst unter der Leitung von Pastor Johannes Bornholdt. Nach einem Fotoshooting begann die Feier im Gemeindezentrum. Dabei präsentierten Zweitklässler ein Theaterstück mit dem Titel „Drago, der Drache“. Drago wird dabei von seinen neuen Mitschülern beigebracht, wie er sich in der Schule zu verhalten hat, um Freunde zu gewinnen. Für die Musik sorgte der Schulchor unter Leitung von Lehrerin Vanessa Steffen. Nach der Feier stand für die Abc-Schützen der erste Unterricht auf dem Programm − allerdings nur eine gute Stunde lang, denn um 12 Uhr ließen die Kleinen gemeinsam Ballons gen Himmel steigen.