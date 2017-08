Keine Beanstandungen an der GGT : Jahresabschlüsse der Grundstücksgesellschaft bestätigt

Tornesch | Einstimmig haben die Politiker im Finanzausschuss den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 der Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) und dem Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Pinneberg zugestimmt. „Die Prüfung hat keine großen Auffälligkeiten ergeben“, teilte der Vorsitzende des Finanzausschusses Andreas Quast (CDU) den Politikern mit. Die Finanzpolitiker haben sich erst vor der Sommerpause mit den Prüfberichten zu den GGT-Jahresabschlüssen 2014 und 2015 beschäftigt, da die Prüfung der beiden Wirtschaftsjahre durch das Gemeindeprüfungsamt erst im März erfolgte.

Der Eigenbetrieb GGT, der sich um die Verwaltung der Liegenschaften der Stadt und die Anmietung von Grundvermögen und Gebäuden kümmert, ist in großem Umfang auf Mietzahlungen der Stadt Tornesch und der Arbeiterwohlfahrt Unterelbe angewiesen. Andere Entgelte werden bislang nur in geringem Umfang erwirtschaftet. Die Erträge aus Mieten und Pachten betrugen knapp 430.000 Euro im Jahr 2014 und rund 468.000 Euro im Jahr 2015. Mit einer Liquiditätshilfe in Höhe von 181.800 Euro hat die Stadt 2014 der GGT unter die Arme gegriffen. 2013 waren es 119.400 Euro. Die Rückzahlung der Liquiditätshilfen ist nach Tilgung der übrigen Kreditverbindlichkeiten an Dritte und der Verbesserung der Finanzlage der GGT vorgesehen. Im Jahr 2015 wurde keine Liquiditätshilfe gezahlt.

Trotz der Liquiditätshilfen der Stadt, mussten weitere Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten betrugen im Jahr 2014 mehr als 1.066.000 Euro und im Jahr 2015 rund 1.111.000 Euro. Zudem wurde 2015 für den Erwerb von Anlagegütern ein Investitionskredit in Höhe von 482.000 Euro aufgenommen. Der Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes enthält den Rat, die Finanzierung von langfristigem Vermögen durch langfristige Kredite sicherzustellen. In der Schlussbemerkung des Gemeindeprüfungsamtes heißt es: „Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs geben zu wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass.“

Das Eigenkaptal (Passiva) betrug am 31. Dezember 2015 1.666.784,48 Euro. Der Jahresabschluss 2014 der GGT wird in der geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme in Höhe von 5.235.819,09 Euro festgestellt. Der Verlust von 8618,98 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen und durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen. Wesentliche Abweichungen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen stellen sich bei den Mieten, Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen und Zinsen dar.

Der Jahresabschluss 2015 wird mit einer Bilanzsumme von 5.631.949,27 Euro festgestellt. Der Jahresgewinn von 80 264,28 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen und der Ergebnisrücklage zugeführt. „Sorge bereitet uns die Liquidität. Sie kommt nicht ursprünglich von der GGT, sondern durch Darlehnsaufnahmen durch die Stadt vor Gründung der GGT. Wir müssen mittelfristig von den Kassenkrediten runterkommen“, merkte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Manfred Fäcke an.

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:00 Uhr