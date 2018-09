Kita-Neubau in Tornesch : Ja zum 4,5-Millionen-Projekt

Der Sozialausschuss hat grünes Licht für die Aufstockung der Finanzmittel für den Bau der Kita Seepferdchen gegeben. Vom 24. September an sollen die Bagger rollen.

von Philipp Dickersbach

19. September 2018, 16:01 Uhr

Tornesch | „Welche Alternativen gibt es?“ Torneschs Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos) brachte die Situation in Sachen Kita-Neubau am Montagabend auf den Punkt. Es gibt keine. Und so stimmten die Mitglieder des Sozialausschusses einstimmig dafür, die Finanzmittel um 900 000 Euro auf nunmehr 4,5 Millionen Euro zu erhöhen. Zuvor hatten die Grünen deutlich gemacht, dass sie damit große Bauchschmerzen haben. Eine andere Option sahen jedoch auch sie nicht.

„Hoffentlich verschluckt sich Tornesch nicht“, sagte Lars Janzen während der Diskussion. Der Grünen-Politiker bezeichnete den Bau als „echtes Großprojekt“ für die Stadt. Zuvor wollte er von der Verwaltung wissen, ob mit der nun veranschlagten Summe sämtliche Kosten, also auch für das Grundstück und bereits erbrachte Architektenleistungen, abgedeckt seien. Das wurde bejaht.

Janzens Grünen-Fraktionskollege, Hans-Jürgen Brede, monierte, dass sich nicht überblicken lasse, wie sich die Summe auf den Gesamthaushalt auswirke. In den Ausschüssen würden immer wieder kleine Posten aufgerufen, die finanzielle Auswirkungen haben, doch es fehle ein Gesamtüberblick, so Brede. Kählert verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die finanzielle Überprüfung Aufgabe des Finanzausschusses sei. Dort liege der Haushalt als Gesamtwerk vor. Und dort müsse auch ein möglicher Ausgleich erfolgen, so Kählert. FDP-Vertreterin Sabine Werner sagte: „Der Sozialausschuss soll entscheiden, ob ein Projekt fachlich richtig ist und wie es ausgestaltet werden soll.“

Architekt erläutert den Bau

Dazu, wie die Kita Seepferdchen gestaltet wird, hatte während der Ausschusssitzung Jan Hinrichsen vom Architekturbüro Paloh das Wort. Das Büro aus Hamburg hatte die Planung des Projekts Ende 2017 übernommen, nachdem sich die Stadt mit deren Vorgängern überworfen hatte. „Wir haben das Grundkonzept und die Form beibehalten“, sagte Hinrichsen. Das sei aufgrund der bereits genehmigten Fördergelder erforderlich gewesen, so der Architekt. Lediglich im Dachbereich sei das Volumen reduziert worden. Das zweigeschossige Gebäude wird eine Tiefe von 18 Metern besitzen und einen Außenwinkel von 135 Grad haben. Es besteht aus einem Pult- und einem Flachdach. Letztgenanntes wird begrünt. Der besonders breite Flur dient den Kindern auch als Spielfläche, ebenso die quadratische Bewegungshalle. Neu ist, dass es direkt vor der Halle eine Trinkstation geben wird, an der sich die Kinder selbstständig bedienen können. Zwei große Lichtschächte sorgen laut Hinrichsen dafür, dass es keine dunklen Bereiche gibt. Der Bereich für die Krippenkinder ist abgetrennt, so dass dort zu Schlafenszeiten Ruhe herrscht. Krippen- und Elementarbereich haben jeweils eigene Ausgänge in den Garten.

Kählert berichtete von Überlegungen, den Außenbereich aus Kostengründen zunächst noch nicht auszustatten. Doch diese Gedankenspiele habe man im Rathaus rasch verworfen. „Wir hoffen nun, etwas unter der Gesamtsumme zu bleiben“, so die Bürgermeisterin. Wie berichtet, waren die Kosten aufgrund der boomenden Bauwirtschaft in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Das sorgte dafür, dass die bislang veranschlagten 3,6 Millionen nicht mehr auskömmlich sind.

Die nun aufgerufenen 4,5 Millionen Euro verteuern die Miete, die die Awo als Kita-Träger zahlen muss, von 9,95 auf 12,33 Euro pro Quadratmeter. „Das halte ich noch für wirtschaftlich akzeptabel“, sagte Kählert. Die Bürgermeisterin erläuterte, dass die Stadt mit einer Landesförderung von 22 000 Euro pro Kita-Platz rechnen kann. Sprich 1,76 Millionen Euro. Hinzu kommen rund 154 000 Euro vom Kreis.

Vom kommenden Montag an sollen am Kleinen Moorweg die Bagger rollen. Hinrichsen geht davon aus, dass der Bau Ende Oktober 2019 erstellt ist. Inklusive aller Restarbeiten und der Außenanlagen sei eine Fertigstellung zum Jahresbeginn 2020 realistisch, hatte jüngst Bauamtsleiter René Goetze betont.