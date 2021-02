Corona-Krise : Inzidenz von 355 in Uetersen: So erklärt sich der hohe Wert

Das Infektionsgeschehen, bemessen auf einen Zeitraum von sieben Tagen, lag am Donnerstag, 4. Februar, in Uetersen bei knapp 355. Das sagt der Kreis. Bürgermeisterin Andrea Hansen appelliert an die Vernunft.

Uetersen | Trauriger Corona-Rekord in Uetersen: Die Inzidenz – das Infektionsgeschehen mit dem neuartigen Coronavirus und seinen Mutanten bezogen auf einen Zeitraum von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – für die Rosenstadt lag am Donnerstag, 4. Februar, bei 354,6...

