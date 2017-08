Tornesch : Immer mehr Verwaltungsaufgaben für die VHS

vergrößern 1 von 1 Foto: Philipp Dickersbach 1 von 1

Tornesch | Pünktlich zum neuen Semester erstrahlt die Volkshochschule Tornesch-Uetersen in neuem Glanz. In den vergangenen Wochen haben die Räume der Bildungseinrichtung am Tornescher Hof eine Schönheitskur erhalten, Wände wurden gestrichen, ein neuer Arbeitsplatz im Büro geschaffen. Passend dazu bietet auch das Herbstprogramm einige Neuheiten, zum Beispiel ein Lauf-Angebot, einen Französisch-Kurs sowie die Möglichkeit, die Ukulele einmal näher kennenzulernen. Ein wichtiges Thema für die VHS-Mitarbeiter um Leiterin Inga Pleines sind die beständig steigenden Verwaltungsaufgaben. Zudem werden dringend gut ausgebildete Sprachdozenten gesucht.

Die VHS Tornesch-Uetersen bietet ihre Kurse, Vorträge und Weiterbildungen nicht nur im VHS-Gebäude am Tornescher Hof sondern auch in den Klassenräumen der Klaus-Groth-Schule und im Stadtteilbüro an der Pommernstraße an. Ab dem Herbstsemester kommt nun ein weiterer Raum hinzu. Raum 13 befindet sich zwar ebenfalls im VHS-Gebäude, ist aber von der Esinger Straße aus zu erreichen und soll hauptsächlich für Integrations- und Sprachkurse genutzt werden. Bislang war dort ein Maklerbüro untergebracht. In Uetersen dienen Rosenstadt- und Birkenalleeschule, Rathaus, Stadthalle und das Museum Langes Tannen als Heimat für VHS-Angebote.

Integrations- und Sprachkurse bilden mittlerweile einen wichtigen Pfeiler der VHS-Arbeit. „Wir haben versucht, allen Flüchtlingen in der Region die Teilnahme an einem Deutsch-Kurs zu ermöglichen“, erläutert Pleines. Doch allein die Integrationskurse, bei denen an vier Tagen pro Woche jeweils fünf Stunden unterrichtet wird, würden erhebliche Kapazitäten binden, so die VHS-Leiterin. Die personellen Möglichkeiten der Volkshochschule sind in diesem Bereich erschöpft, Pleines sucht händeringend weitere Dozenten. Gut ausgebildete Dozenten. Denn die Anforderungen an Bewerber sind hoch. Grundsätzlich sei ein abgeschlossenes Hochschulstudium Pflicht, darüber hinaus nachgewiesene Kenntnisse in Pädagogik und der deutschen Sprache wünschenswert, so Pleines. Wer diese Vorgaben erfüllt, kann nach einer Weiterbildung von zirka 200 Unterrichtsstunden an der VHS unterrichten. Ansonsten stehen für die angehenden Dozenten rund 800 Unterrichtsstunden auf dem Programm. „Das ist wie ein kleines Referendariat“, betont Pleines. Derzeit werden zwei Dozenten auf diesem Weg ausgebildet. Ab November sollen sie lehren können. Pleines: „Wir hoffen, dann die Zahl der Integrationskurse erhöhen zu können.“

Doch nicht nur an die Dozenten von Integrations- und Sprachkursen werden hohe Anforderungen gestellt. Auch für die VHS-Mitarbeiter nimmt die Verwaltungstätigkeit zu. „Die Abrechnung der Kurse über das Bundesamt für Migration erfordert viel Zeit und Personal“, so Pleines. Bei den Programmen, mit denen Bund und Land Unterstützung gewähren, ändere sich zudem ständig etwas.

VHS möchte noch professioneller werden

Grundsätzlich hat sich die Tornescher Bildungsstätte auf die Fahnen geschrieben, noch professioneller zu werden. Deswegen lasse sich die VHS regelmäßig prüfen, um so Zertifikate zu erhalten, erläutert die Leiterin. „Und von allen Dozenten erwarten wir Kenntnisse in Erwachsenenbildung und eine abgeschlossene Berufsausbildung.“

Im Herbstsemester, das offiziell am 11. September beginnt, werden 420 Kurse angeboten. Neu dabei ist beispielsweise ein Lauf-Coaching, geleitet von einem ehemaligen Wirtschaftsmanager, der seine Leidenschaft zum Laufen mittlerweile zum Beruf gemacht hat. In einem anderen Kurs wird den Teilnehmern die Ukulele, ein kleiner Verwandter der Gitarre, näher gebracht. Besonders glücklich ist Pleines, wieder einen Französisch-Kurs für Anfänger anbieten zu können. Dafür konnte sie eine in Tornesch lebende junge Französin gewinnen.

Per internem Controlling prüft die VHS, welche Angebote sich gut entwickeln und welche kaum nachgefragt werden. „Wir sieben dann aus“, betont Pleines. Beispiel Zumba: Vor wenigen Jahren wollten alle hin, in jüngster Vergangenheit plötzlich niemand mehr. Entsprechend bietet die VHS Tornesch kein Zumba mehr an. Auf reges Interesse stoßen laut Pleines hingegen alle Angebote, die mit Lebensführung und -gestaltung zu tun haben.

Bei den Tagesfahrten ist Tornesch ganz vorn

Kreisweit führend ist die Tornescher Bildungseinrichtung beim Thema Tagesfahrten. „Das ist insbesondere Rosemarie Weber zu verdanken, die in dem Bereich sehr engagiert ist“, erläutert Pleines. Fünf Trips hat Weber für die kommenden Monate organisiert, unter anderem nach Ludwigslust, Hamburg und zum Weihnachtsmarkt im dänischen Tondern.

Bereits ausgebucht ist eines der drei Theaterabonnements. „Innerhalb von zwei Stunden waren die Plätze weg“, sagt Pleines. Der Grund: In dem Abo war ein Konzertbesuch in der Hamburger Elbphilharmonie enthalten. Für die übrigen Angebote sowie die traditionelle Silvesterfahrt sind allerdings noch Plätze vorhanden. Pleines: „Vom Frontalunterricht bis zum Online-Kurs ist alles dabei und wir richten uns an alle, von der Dreijährigen bis zum Renter.“

von Philipp Dickersbach

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:00 Uhr