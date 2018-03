Ilse Mettjes leitet starken Verein

Tornescher Awo-Ortsverein leistet umfangreiche ehrenamtliche Arbeit und finanzielle Hilfe für Bedürftige

von Sylvia Kaufmann

27. März 2018, 14:18 Uhr

Seit zehn Jahren steht Ilse Mettjes (Foto)mit viel Engagement an der Spitze der Tornescher Awo-Ehrenamtlichen. Auf der Jahresversammlung wurde die 61-Jährige erneut einstimmig für vier Jahre zur Ersten Vorsitzenden gewählt.

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm, gestaltet von jungen Talenten der Tornescher Musikschule Krol, bildete den Auftakt der Awo-Jahresversammlung, zu der sich zahlreiche Mitglieder und Gäste im Saal der Begegnungsstätte Pomm 91 eingefunden hatten. In ihrem Jahresbericht führte Mettjes die zahlreichen Aktivitäten und Spenden der Awo für Bedürftige auf.

So hat der Awo-Ortsverein auch im vergangenen Jahr drei Plätze in dem VHS-Kurs „Wortprojekt“ für Menschen mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen bezuschusst, hat an mehrere bedürftige Familien Gutscheine für Kinderschuhe ausgegeben, einer Familie mit fünf Kindern das Einkleiden im Sozialkaufhaus ermöglicht sowie eine alleinerziehende Mutter und zwei Familien bei der Zahlung des Kindergarten-Essengeldes unterstützt. Außerdem wurde für ein bedürftiges Kind ein Ranzen gekauft, wurde eine Kindermannschaft des FC Union Tornesch mit Jacken ausgestattet und wurden für zwei kleine Fußballer der FCU-Beitrag beziehungsweise die Sportausstattung bezahlt. Neun Kindern wurde durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an einem Schwimmkurs ermöglicht und einer pflegebedürftigen Seniorin alle 14 Tage eine mit Lebensmitteln gefüllte Tasche vorbeigebracht.

„Wir unterstützen die Awo-Kindergärten nicht mehr pauschal bei Projekten, sondern gezielt bei bedürftigen Fällen. Über die Kindergartenleitung erfahren wir, wo Not herrscht und helfen dann ganz unkompliziert“, berichtete Mettjes. Mit 400 Euro unterstützte der Awo-Ortsverein im vergangenen Jahr zudem den Verein Wendepunkt bei seinem Fachangebot Trauma-Ambulanz. Geschäftsführerin Ingrid Kohlschmitt, die ebenfalls der Einladung zur Jahresversammlung gefolgt war, bedankte sich für die Spende und stellte die Arbeit in der Trauma-Ambulanz vor.

200 Euro aus der Awo-Kasse flossen zudem an eine Tornescher Grundschulklasse für das Projekt „Klasse 2000“, bei dem die Kinder Wissenswertes beispielsweise über gesunde Ernährung, Bewegung und gewaltfreie Konfliktlösung erfahren. Über viele Teilnehmer freuten sich die Awo-Ehrenamtlichen bei den vier Bingonachmittagen, dem Frühlingsfest, den Ausfahrten, den Preisskat-Veranstaltungen sowie den Kaffeenachmittagen mit Häkelbüddelclub, Skat- und Rommérunden.

Kassenwart Hinrich Ehlers gab einen ausführlichen Kassenbericht, in dem die Gesamt-Spendenleistungen in Höhe von 3520 Euro aufgeführt waren. Nach dem Bericht der Revisoren wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Aktuell gehören dem Awo-Ortsverein 224 Mitglieder an. Auf der Jahresversammlung wurde der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder gedacht und wurden zwölf Neu-Mitglieder persönlich beziehungsweise namentlich begrüßt. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde nicht nur Mettjes in ihrem Amt bestätigt. Wiederwahl erfolgte auch für Hinrich Ehlers als Kassenwart und für Inge Radsziwill als Beisitzerin. Neu als Revisor wurde Holger Hermer gewählt.

Mettjes dankte allen Helfern und Unterstützern der Awo-Arbeit und verabschiedete Dora Saß und Inge Rach in den „Helferinnen-Ruhestand“. Saß und Rach gehörten zudem zu den 18 Awo-Mitgliedern, die für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Darunter auch Bürgermeister Roland Krügel. Er gehört der Arbeiterwohlfahrt seit 25 Jahren an.