Horror-Fahrstuhl wird ersetzt

Betreutes Wohnen in der Tornescher Pommernstraße: Adlershorst investiert 50 000 Euro in neue Aufzugsanlage

von Philipp Dickersbach

09. Februar 2018, 16:00 Uhr

Immer wieder hat er Probleme bereitet, der Fahrstuhl im Betreuten Wohnen in der Pommernstraße 81 in Tornesch. In den vergangenen Monaten hat es kaum eine Woche gegeben, in denen das Gerät nicht zumindest ein paar Stunden still stand. Jüngst saßen zwei Besucher der Wohnanlage rund eineinhalb Stunden fest. Der für das Gebäude verantwortlichen Baugenossenschaft Adlershorst ist der Zustand des Fahrstuhls bekannt. Das Unternehmen hat nun reagiert und wird die Aufzugsanlage ersetzen. Die Arbeiten sollen am 19. Februar beginnen.

Gemeinsam mit ihrem Mann war Marion Sörensen am Sonntag vor einer Woche in die Pommernstraße gekommen, um ihre 90-jährige Mutter zu besuchen. Doch Sörensen, die aus Heidgraben stammt und dort unter anderem den Awo-Ortsverein leitet, verbrachte deutlich mehr Zeit in dem Gebäude als ihr lieb war − und zwar in dem Fahrstuhl. „Er ging immer hoch und runter, aber die Türen gingen nicht auf“, berichtete sie unserer Zeitung. Der Kontakt zum Notdienst habe laut Sörensen zwar rasch hergestellt werden können, doch bis die Mitarbeiterin vor Ort war, vergingen circa 80 Minuten. Bis das Ehepaar, Julius Sörensen ist schwer herzkrank, schließlich befreit war, verstrichen weitere Minuten, da die Notdienstmitarbeiterin laut Marion Sörensen zunächst nicht wusste, wo sich der Maschinenraum befindet.

Adlershorst bestätigte auf Nachfrage den Vorfall und eine Einschlusszeit von eineinhalb Stunden. „Diese Einschlusszeit genügt weder unseren, noch den Ansprüchen der Firma Kone an ihren Notdienst“, heißt es dazu.

Der Fahrstuhl macht seit mehr als einem Jahr Probleme. So stand der Aufzug im Februar 2017 eine Woche lang still (wir berichteten). Seitdem gibt es regelmäßig Probleme, berichten Bewohner. Ein Aushang in dem Gebäude informiert derzeit darüber, dass die Aufzugsfirma ein neues Relais eingebaut habe. Fällt der Fahrstuhl aus, soll es anspringen und dafür sorgen, dass der Aufzug wieder fährt − allerdings erst nach 30 Minuten.

Für Marion Sörensen ist das ein unzumutbarer Zustand. Die Bewohner seien auf den Fahrstuhl angewiesen und würden dafür auch Miete bezahlen, sagt die Heidgrabenerin.

Adlershorst betont, dass bei Personeneinschlüssen ab der ersten Minute durchgehend die Möglichkeit bestehe, eine Sprechverbindung mit der Notdienststelle aufzubauen. Weiter heißt es: „Als Erstes werden die Eingeschlossenen nach ihrem gesundheitlichen Befinden gefragt. In allen Fällen wurde der Notdienststelle bestätigt, dass keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorliegen.“ Zudem baue die Notdienststelle alle zehn bis 15 Minuten eine Sprechverbindung zu den Eingeschlossenen auf und erkundige sich nach dem Befinden. Das sei nach Rücksprache mit Firma Kone auch in den betroffenen Fällen erfolgt, so Adlershorst.

Dennoch hat auch das Unternehmen erkannt, dass die ständigen technischen Probleme ein unhaltbarer Zustand sind. Die Aufzugsanlage wird deswegen vollständig ausgetauscht. Adlershorst investiert damit nach eigenen Angaben circa 50 000 Euro in die Wohnanlage. Sechs Wochen sollen die Arbeiten dauern. „Unsere Mieter haben wir am 10. Januar im Rahmen einer Informationsveranstaltung sowie am 12. Januar per Rundschreiben informiert.“ Zudem habe die Awo, die das Betreute Wohnen anbietet, die individuellen Bedarfe der Mieter ermittelt. Daraus resultierende Hilfestellungen und Dienstleistungen sind laut Adlershorst für die Mieter kostenfrei.

Läuft alles nach Plan, können die Senioren und ihre Besucher ab Anfang April wieder sorgenfrei den Aufzug benutzen. Und für die Mieter gibt es noch eine gute Nachricht: „Für die Dauer des Ausfalls des Aufzugs während des Austauschs gewähren wir unseren Mietern eine Mietminderung in Höhe von 20 Prozent“, teilt Adlershorst mit. Auch eine Mietanpassung nach Abschluss der Maßnahme sei nicht vorgesehen.