Hohes Niveau bei „SchulArt 3“

Mit der „Sonate Flöte, Solo“ von Philipp Emanuel Bach eröffnete Tilman Clasen musikalisch die Ausstellung „SchulArt 3 – Bilder, Plastiken, Modelle“ in der Museumsscheune Langes Tannen. Sie zeigt die besten Schülerarbeiten, die im Kunstunterricht des Ludwig-Meyn-Gymnasiums in den vergangenen drei Jahren entstanden sind. Vorangegangen waren bereits Präsentationen in den Jahren 2011/2012 und 2014/2015, die aufgrund des überwältigenden Erfolges eine Wiederholung des gemeinsamen Projektes von Schule und Museum nahelegten.

Zur Eröffnung der Ausstellung ergriffen Bürgervorsteher Adolf Bergmann, Museumsleiterin Dr. Ute Harms, Schulleiter Alexej Stroh und beteiligte Kunstlehrer das Wort, um jeweils aus ihrer Sicht das Projekt zu würdigen beziehungsweise darzustellen. Bergmann lobte in seinem Wortbeitrag die Kreativität, Experimentierfreudigkeit und Freude der jungen Menschen am gestalterischen Tun. Die Exponate zeugten von einer gelungenen Arbeit an der Sache und der Bedeutung des Faches „Kunst“. „Wir sind durch interessante Themenstellungen und die Möglichkeit der persönlichen Begegnung mit den Künstlern auch überregional zu einer guten Adresse für Kunst- und Kulturinteressierte geworden“, so der Bürgervorsteher. „Von daher ist es schon eine besondere Auszeichnung, in diesem schönen Ambiente ausstellen zu dürfen – und das nicht zum ersten Mal.“ Bergmann ist überzeugt, dass die Präsentation viele Besucher verdient, deren Rückmeldung wichtig und gern gesehen sei.



„SchulArt 3“ zeichnet sich durch große Vielfalt an Themen und Techniken sowie Qualität und Kreativität aus. Vertreten sind Zeichnungen, Studien, Fotografien, Collagen, Buchbindearbeiten, Keramiken, Plastiken und Marionetten bis hin zu Architekturmodellen und fantasievollen Modeschöpfungen sowie Möbelentwürfen, hergestellt im Recycling-Verfahren. „Auch wenn alle Exponate Aufgabenstellungen des Unterrichts entspringen, wird ein bemerkenswertes Können der Schüler sichtbar – sowohl in der technischen Ausführung als auch in der Umsetzung inhaltlicher Problemstellungen mit künstlerisch beeindruckenden Ausdrucksmitteln“, befand Museumsleiterin Dr. Ute Harms. Sie hob auch das entschiedene Engagement der fünf beteiligten Kunstlehrer hervor, die für diese Ausstellung seit 2014/2015 systematisch potenzielle Exponate gesammelt und in den vergangenen Monaten außer dem normalen Unterricht aufwändige Vorbereitungsarbeiten bewältigt hätten.

Besonderen Dank sprach sie dabei Doris Lindenberg und Doris Langhoff aus, die das Projekt für die Fachschaft „Kunst“ federführend organisierten: Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre die Präsentation nicht zustande gekommen. Doris Lindenberg war es auch, die in die Vielfalt der Ausstellung einführte. Die Ausstellung in der Museumsscheune und im Herrenhaus läuft bis zum 11. Februar 2018.