Gerberplatz : Hinz & Kunzt-Verkäufer in Utersen war ein Betrüger

Die Polizei hat einen Mann vorläufig festgenommen. Er gab sich als Verkäufer einer Obdachlosen-Zeitschrift aus.

von pl

09. Mai 2018, 16:49 Uhr

Uetersen | Polizisten der Station Uetersen haben am Montag einen Mann vorläufig festgenommen, der am Gerberplatz die Obdachlosenzeitung Hinz & Kunzt verkauft hat − angeblich im Namen des in Hamburg beheimateten gemeinnützigen Verlags. Doch der Verkäufer konnte sich weder ausweisen, noch war er bei Hinz & Kunzt registriert. Was folgte war eine Anzeige wegen Betrugs und damit das Verbot, die Zeitungen weiterhin zu verkaufen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?