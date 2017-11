Winterflohmarkt in Uetersen : Hier muss Schule einfach Spaß machen

von

erstellt am 27.Nov.2017 | 16:15 Uhr

Uetersen | „Ich bedanke mich beim Schulverein, der seit Monaten gemeinsam mit dem Organisationsteam daran arbeitet, den siebten Winterflohmarkt vorzubereiten.“ Das sagte Rosenstadtschulleiterin Gisela Leffers am Sonnabend und eröffnete damit die Veranstaltung, die längst zu einem Schulfest avanciert ist. Der Winterflohmarkt hat hunderte Besucher angezogen. Draußen war es kalt, doch ein nur leicht bewölkter Himmel signalisierte Veranstaltern wie Gästen: Es bleibt trocken!

Insofern wurden auch die Klassen, die ihre Tische auf dem Pausenhof aufgeschlagen hatten, beim Rundgang nicht ausgelassen. Und dieser führte alle zunächst in die Pausenhalle, die sowohl eine Cafeteria beherbergte als auch die Bühne. Das Programm konnte sich sehen lassen: Die Schulband rockte, Imke und Greta Bandiko sangen und musizierten, die Trommel-AG zeigte ihr Können und Annika Priebe überzeugte die Besucher mit ihrem Gesang bei unterlegter Background-Musik. Höhepunkt der Bühnenshow im Foyer aber war zweifelsohne der Auftritt von Chiara Lütje, derzeit Teilnehmerin der Castingshow „The Voice of Germany“. Ihre rockige Stimme, die zuletzt während der Fernseheshow zu hören war, entfaltete sich auch in der Pausenhalle. Insbesondere die jüngeren Schüler freuten sich, dass das Nachwuchstalent zu ihnen nach Uetersen gekommen war. Klar, dass diese ihre Handys zückten und den Auftritt der aus Heide angereisten Sängerin filmten. Eingeladen worden war sie vom Orgaanisationsteam, bestehend aus neuntklässlern − man kennt sich gut. Der Rundweg führte weiter durch die erste Etage, deren Flure von wunderschön dekorierten Flohmarktständen gesäumt wurden. Auch in einigen Klassenzimmern war etwas los. Ganz oben im Schulgebäude hatten sich die Akrobaten der Klasse 6c versammelt und luden ihrerseits zu mehreren Vorstellungen ein.

Auf dem Rückweg hinaus ins Freie wollte die Vielfalt bunter Stände nicht enden. Jubel, Trubel, Heiterkeit − die Uetersener Gemeinschaftsschule hat die Möglichkeit genutzt, auf sich aufmerksam zu machen. Motto: Hier muss Schule einfach Spaß machen.