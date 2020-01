Interview : Hetlingens Bürgermeister zieht nach 18 Monaten im Amt eine erste Bilanz: Träume jenseits der Politik

Michael Rahn (FW) ist 2018 neu ins Amt gekommen und hat damit viel Freude, aber auch viel Arbeit.

09. Januar 2020

Gleich vier neue Bürgermeister gab es nach den Kommunalwahlen 2018 in den Dörfern von Marsch und Geest. Unsere Mitarbeiterin Janina Schmidt hat bei den Bürgermeistern von Holm, Haseldorf, Hetlingen und Haselau nachgefragt, wie die anderthalb Jahre im neuen Amt gelaufen sind. Die Antworten stellen wir in loser Folge in einer Mini-Serie vor. Los geht’s mit Michael Rahn aus Hetlingen.



Das Bürgermeisteramt: Sind Sie damit am Ziel Ihrer Träume?

Michael Rahn: Nein, das Bürgermeisteramt ist kein Traumziel. Träume habe ich noch ein paar, die nichts mit Politik zu tun haben, zum Beispiel einmal einen Marathonlauf zu schaffen.



Wie fühlt es sich denn an, Bürgermeister zu sein?

Es ist eine wunderbare Aufgabe und fühlt sich meistens gut an. Wenn ich nicht nebenbei Geld verdienen müsste, wäre es wirklich ein Traumjob.



Wie gelingt die Zusammenarbeit der Fraktionen bei Ihnen in der Gemeinde?

Ich denke, dass wir produktiv miteinander arbeiten und persönliche Brücken zueinander bauen. Ich finde es gut, dass wir es auch schaffen, quer durch die Fraktionen Mehrheiten zu finden.



Bei einem Machtwechsel gibt es oftmals in Kommunen Umstellungsreibereien. Wie lief es bei Ihnen?

Aus meiner Sicht gab es keine Probleme. Ich hatte eher das Gefühl, dass meine Fraktion manchmal noch nicht verinnerlicht hat, die Mehrheit zu haben.



Welches sind bisher die wichtigsten Projekte, die Sie in ihrer Amtszeit begleitet oder selbst angeschoben haben?

Es ist schön, zumindest den nächsten Schritt bei der Kindergartenerweiterung geschafft zu haben. Am meisten Zeit kostet Verwaltung und mich das Neubaugebiet vorm Blink, das die FW nie wollte und nun so gut wie möglich abwickeln muss trotz erheblicher planerischer Mängel.



Worüber haben Sie sich geärgert? Was lief so gar nicht gut?

Den meisten Ärger bereitet die Belastung unseres Trinkwassers in den öffentlichen Gebäuden mit Legionellen. Wir mussten bisher zwei Gutachter und drei Firmen beschäftigen, die Bakterien aus den Leitungen rauszukriegen. Die erste Firma weigerte sich nach getaner Arbeit, Leitungspläne herauszugeben. Beide Gutachter übersahen beispielsweise eine im Flur nebeneinander unisoliert laufende Kalt- und Warmwasserleitung, also eine hervorragende Quelle für Legionellen. Große Hersteller verkaufen uns teure, angebliche Anti-Legionellen-Armaturen, die vom Gesetzgeber abgesegnet Legionellen hervorragend reproduzieren können – und niemand wird dafür in Regress genommen. Zum Glück haben wir jetzt eine Sanitär-Firma, die gemeinsam mit uns darum kämpft, die Probleme zu lösen, und dabei große Fortschritte erzielt.



Was war bisher der schönste Moment in Ihrem Amt?

Zu den schönsten Momenten zählt, bei den Geburtstagen unserer ältesten Bürger Geschichten aus der Geschichte Hetlingens zu hören und die Wiedereröffnung der Gaststätte Op de Deel mitfeiern zu dürfen.



Gibt es etwas, was sie in Ihrer Amtszeit unbedingt erreichen beziehungsweise umsetzen möchten?

Ich möchte, dass die Bürger das Gefühl haben, sich mit all ihren Sorgen an die Gemeindevertreter wenden zu können, und dass sich viele Bürger an den Planungen für ihr Dorf beteiligen. Ein gutes Beispiel ist die Mütterinitiative für einen altersübergreifenden Spielplatz.



Was glauben Sie, sind die dringendsten Anliegen der Bürger Ihrer Gemeinde? Was wollen sie diesbezüglich in 2020 tun?

Die dringendste Aufgabe ist, weiteren Platz für die Betreuung unserer kleinen Kinder zu schaffen. Die Planung dafür beginnt, ist aber auf dem engen Raum und mit der geringen Finanzkraft unserer Gemeinde nicht einfach.



Welche Schlagzeile möchten Sie 2020 gern in der Zeitung lesen?

Bitte diese drei: 100 Hetlinger planen ihr Dorf mit. Hetlingens Schule wächst weiter. Hetlingen ist endlich legionellenfrei.