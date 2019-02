Traumhochzeit in Uetersen : Herzliche Einladung zur 21. Uetersener Hochzeitsmesse

Die Vorbereitungen für den 3. Februar sind abgeschlossen. Brautmodels freuen sich auf ihren Auftritt.

von Klaus Plath

02. Februar 2019, 18:28 Uhr

Uetersen |

Hochzeitsmesse in Uetersen am 3. Februar - wer da zu Hause bleibt, zumal das Wetter ein echter Traum ist, ist selbst Schuld. Auf geht's an die Berliner Straße.

Sie sind die heimlichen Stars, die jungen Frauen (ein Dressman ist dabei), die - gestern noch ganz ungeschminkt - heute in ihre exklusiven Hochzeitskleider schlüpfen und dem im Parkhotel Rosarium extra für diesen Anlass ausgelegten roten Teppich so zusätzlichen Glanz verleihen.

Spieglein, Spieglein...

Wer ist die Schönste im ganzen Land? Schwer zu sagen. Alle Brautmodels sind bildhübsch. Und heute, wenn sie mit ihrer festlichen Garderobe über den Catwalk schreiten... Überzeugen Sie sich selbst und schauen sie vorbei. Der Eintritt ist frei.

Aber auch die zirka 20 Hochzeitsexperten, die während der Messe bis um 17 Uhr im Hotel anzutreffen sind, bilden einen entscheidenden Mittelpunkt dieser Traditionsveranstaltung.

Da ist zum Beispiel Hochzeitssängerin Nikola Frehsee. Mit ihrem glockenklaren Sopran möchte sie auch heute Akzente setzen.

Was gehört zu einer Hochzeitsfeier dazu?

Natürlich der Hochzeitstanz. Und den wird am 3. Februar ein Pärchen zeigen, nachdem es die entsprechende feierliche Garderobe über den Laufsteg geführt hat.

Und Blumenklinder dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Auf ihren Auftritt freuen sich Antonia und Lara bereits sehr.

Es ist also alles bereitet für einen tollen Tag mit ganz viel Glanz und ganz viel Deko.

Denn auch am Ambiente sollte nicht gespart werden, am wohl schönsten Tag des Lebens.