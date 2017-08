Happy-Jazz in Langes Tannen

vergrößern 1 von 1 Foto: svk 1 von 1

Jazz-Freunde dürfen sich auf den Eckhards Jazz-Abend freuen: Am Freitag, 25. August, richtet das Museum Langes Tannen dieses Event zum siebten Mal aus. Ab 18.30 Uhr erklingt auf dem Museumsgelände bei freiem Eintritt − dank Unterstützung der Kulturförderung des Kreises − fröhliche Jazz- und Dixielandmusik, gespielt von der Parklane Jazzband aus Uetersen.

„Wir freuen uns auf einen lauen Sommerabend bei guter Musik und fröhlicher Stimmung“, lädt Museumsleiterin Dr. Ute Harms zum Besuch des Jazzevents auf dem Gelände der Museumsscheune ein. Denn wenn das Wetter es zulässt, werden die Sitzgelegenheiten dort aufgestellt und können die Besucher die Musik im Freien mit Blick auf das geöffnete Tor der Museumsscheune genießen. Von dort aus werden die sechs Musiker der Parklane Jazzband das Publikum mit schwungvollen Oldtime- und Dixielandmelodien unterhalten.

Seit 2005 findet alle zwei Jahre Ende August dieser beliebte Jazz-Abend mit wechselnden Bands statt. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Museums Langes Tannen hatte Testamentsvollstrecker Eckhard Breutigam mit der Museumsleitung die Veranstaltung ins Leben gerufen. Im Juli 2013 verstarb Breutigam. Seit dieser Zeit trägt der Jazz-Abend seinen Namen.

Nicht zum ersten Mal gestaltet die Parklane Jazzband das Event, das zu einem festen Bestandteil der Veranstaltungen in der Uetersener Rosensaison geworden ist. Bereits 2009 begeisterten sie das Publikum mit swingendem „Happy Jazz“. Auch diesmal haben sie Titel aus den 1920er bis 1940er Jahren wie „All of me“, „Some of the days“ oder „Bourbon Street Parade“ ausgewählt. Das Ende des Abends ist offen, musiziert werde so lange, wie Spaß und Stimmung es zulassen, meint der Sprecher der Parklane Jazzband Uwe Becker. Er spielt Klarinette und Saxophon. Burkhard Schmidt wird an der Trompete zu hören sein, Gerd Hoefert am Klavier, Gerhard Noack am Banjo, Dieter Wächter am Kontrabass und Chris Schirren am Schlagzeug. Aus der Taufe gehoben worden war die Band Anfang der 1960er Jahre in der alten Turnhalle an der Parkstraße. Daher auch der Name Parklane Jazzband. Nach aktiven Jahren und einer sich anschließenden musikalischen Flaute fand die Band 1991 wieder zusammen. Seitdem ist auch Uwe Becker mit von der Partie. 2012 kam Burkhard Schmidt dazu, seit 2015 sitzt Chris Schirren am Schlagzeug.



Zahlreiche Auftritte in der Region

Die Band ist durch zahlreiche Auftritte im Kreis und der weiteren Region bekannt und beliebt. Jazz-Abende im Uetersener Taps, die Auftritte beim Summerjazz in Pinneberg und die Jazzabende mit Bratapfel bei der Tornescher Kulturgemeinschaft sind legendär. Natürlich wird bei Eckhards Jazz-Abend auch an das leibliche Wohl der Besucher gedacht. Manuela Brocks vom Café Langes Mühle bietet Wein und Schmalzbrote an, auch ein Bierwagen wird vor Ort sein. Und neben Manuela Brocks ist Dr. Klaus Eckardt seit Jahren ein verlässlicher und aktiver Unterstützer des Events, sei es beim Aufstellen der Bänke, beim Fassanstich oder Servieren der Getränke.

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 19.Aug.2017 | 16:44 Uhr