vergrößern 1 von 1 Foto: Kaufmann 1 von 1

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 09.Dez.2017 | 16:05 Uhr

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände Tornesch, in der die evangelische Kirchengemeinde und die Ortsverbände von Awo, DRK, Sozialverband und BvD für die Seniorenarbeit vereint sind, erlebten 190 Tornescher ab dem 70. Lebensjahr im adventlich geschmückten Saal der Begegnungsstätte Pomm 91 eine gelungene Einstimmung auf die Adventszeit. Die Senioren hatten an festlich eingedeckten Tischen Platz genommen, plauderten bei Kaffee, Keksen und Bratapfelsahnetorte und erfreuten sich an einem weihnachtlichen Programm.

Federführend bei Vorbereitung und Gestaltung des Nachmittags war die Kirchengemeinde. Pastor Henning Matthiesen hieß die Besucher, darunter auch 45 Bewohner aus dem Seniorenheim Cecilienburg, herzlich willkommen. Er lud dazu ein, sich an den Grund des adventlichen Geschehens mit der Geburt Jesu und seinem Streben, die Welt zu einem friedlichen Ort zu machen, zu erinnern. „Wir spüren täglich, dass unser Bitten und Flehen um Frieden in der Welt notwendig bleibt. Die Weihnachtsbotschaft mahnt uns, den Frieden, den wir seit mehr als 70 Jahren bei uns erleben, nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen“, sagte Matthiesen. Er dankte den 20 ehrenamtlichen Helfern aus der Arbeitsgemeinschaft für ihren Einsatz und Ideenreichtum bei der Organisation des traditionellen adventlichen Beisammenseins.



Bürgervorsteher überbringt Grüße





Auch Bürgervorsteher Peter Daniel war der Einladung gefolgt und überbrachte als Repräsentant der Stadt Grüße an die Besucher und Dankesworte an die Helfer. „Es ist eine Freude zu sehen, wie gut besucht und stimmungsvoll die Veranstaltung ist“, betonte er. Die adventliche Atmosphäre wurde durch einen stilvoll geschmückten Weihnachtsbaum und weihnachtliche Tisch-, Fenster- und Bühnendekorationen unterstrichen. Die Bastelarbeiten hatten Urte Kobarg und ihr Team vom Donnerstagstreff der Kirchengemeinde angefertigt.

Traditionell wurden die Besucher der Adventfeier im Foyer der Begegnungsstätte mit Orgelmusik, gespielt von Joachim Krüger, Mitglied im BvD-Ortsverband Tornesch, empfangen. Nach dem Kaffeetrinken erfreuten 18 Mädchen und Jungen aus dem evangelischen Kindergarten die Senioren mit Liedern und einem Tanz rund um das Thema Nussknacker. Bei dem Lied „Kling Glöckchen…“ sangen die Senioren, die sich mit viel Applaus bei den Kindern bedankten, gerne mit.

Auch die acht Kinder der Streicherklasse von Maja Machold aus der Musikschule Krol, die mit ihrer Dozentin und unter Klavierbegleitung von Musikschulinhaber Alexander Krol mehrere Weihnachtslieder auf ihren Violinen spielten, erhielten viel Beifall. Sowohl die jungen Musiktalente als auch die Kleinen aus dem evangelischen Kindergarten freuten sich über kleine Präsente, die ihnen der Tornescher Nikolaus - Joachim Selk, Vorsitzender des Sozialverbands - auf die Bühne brachte.

Mit plattdeutschen Weihnachtsgeschichten zum Schmunzeln von Rudolf Kienau wie „De brune Schimmel“ und Texten, die wie Theodor Storms Gedicht „Weihnachtsabend“ zum Besinnen und Nachdenken anregten, bereicherte Peter Pox von der evangelischen Kirchengemeinde das Beisammensein. Auch am gemeinsamen Singen hatten die Senioren Freude. Auf den Tischen lagen Liedtexte beliebter Weihnachtslieder aus. Das Singen wurde in bewährter Weise von DRK-Mitglied Ronald Schulze am Keyboard begleitet.