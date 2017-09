Strassenausbau : Grünes Licht aus der Politik

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 22.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Uetersen | Einstimmig haben die Politiker des Ausschusses für Finanzwesen und Rechnungsprüfung während der jüngsten Sitzung die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt den rechtlichen Erfordernissen angepasst. Endgültig wird jetzt die Ratsversammlung über die Novellierung entscheiden. Die von der Verwaltung vorgelegte Satzungsänderung wurde mit geringen redaktionellen Änderungen und mit von den Christdemokraten eingebrachten Ergänzungen beschlossen.

Notwendig wurde die Anpassung der Straßenausbaubeitragssatzung durch ein im April dieses Jahres verabschiedetes Änderungsgesetz, in dem die Verrentungsregelung geändert wurde. Nach der bisherigen Gesetzeslage konnten Bürger Beiträge für den Straßenausbau auf Antrag bei der Kommune in eine Schuld (Verrentung) mit im Höchstfall zehn Jahresleistungen umwandeln lassen. Der jeweilige Restbetrag war jährlich angemessen zu verzinsen. Als angemessene Verzinsung wurde in die 2007 beschlossene aktuelle Satzung der Stadt Uetersen ein Zinssatz in Höhe von sechs Prozent nach den maßgeblichen Vorschriften der Abgabenordnung festgelegt. In Härtefällen konnte im Einzelfall der Zinssatz von 3,5 Prozent über dem Basiszins festgelegt werden.

Durch die aktuelle Änderung des Kommunalabgabengesetze (KAG) besteht nun die Möglichkeit, die Verrentung auf maximal 20 Jahre zu erweitern. Zudem sieht das KAG bei Verrentungen nunmehr einen Zinssatz von maximal drei Prozent über dem Basiszins vor. Bei dem aktuellen Basiszins ergibt sich eine jährliche Verzinsung von 2,12 Prozent, die jährlich für alle Verrentungsfälle angepasst werden muss.

Da die Uetersener Nachtragssatzung am 1. November in Kraft treten soll, schlugen die Christdemokraten für bereits bestehende Verrentungen eine Übergangsregelung vor, die ab 1. Januar 2018 gültig sein soll. Beitragsschuldner ab 2007, deren Beitragsschuld vor Inkrafttreten der aktuellen Satzungsänderung fällig wurde, würden dann ab dem 1. Januar 2018 in den Genuss des neuen Zinssatzes und auf Antrag in den Genuss der weiteren Beitragsstreckung kommen.

CDU-Politiker Michael Reibe (Foto), der für seine Fraktion den Antrag erläuterte, stieß mit dem Vorschlag, dass die Verwaltung die Bürger mit der Versendung von Bescheiden für die Beiträge zum Straßenausbau auf die Möglichkeit der Verrentung und die Satzungsänderung aufmerksam machen sollte, bei der Fraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (BfB) nicht auf Unterstützung. „Die Bürger sind aufgeklärt. Sie wissen, ob sie ihren Straßenausbaubeitrag in einem Stück zu zahlen haben oder verrenten können. Wir haben nicht zu entscheiden, wie die Verwaltung ihre Schreiben zu formulieren hat. Außerdem brauchen wir als Stadt das Geld zügig“, betonte Sabine Lankau.

Finanzausschussvorsitzender Ingo Struve (SPD) bezeichnete die Anregung der CDU, dass die Verwaltung in ihren Standardtext für die Beitragsbescheide den Hinweis auf die Verrentungsmöglichkeit einfügt, als „sinnvoll“. Auch der Grünen-Politiker Arne Keller plädierte für die Information der Bürger. Er wisse aus der Praxis, dass es Bürger gebe, die die Möglichkeit, ihren Ausbaubeitrag in langfristige Forderungen umwandeln zu lassen, nicht kennen. Keller fragte bei der während der Beratung anwesenden Kämmerin Bettina Horn nach, wie oft Anträge auf Verrentung der Straßenausbaubeiträge gestellt würden. Die Verwaltungsmitarbeiterin antwortete, dass aktuell fünf Anträge von Anliegern der Gerhard-Hauptmann-Straße, 16 aus dem Katzhagen und sieben aus dem Ahornring vorliegen würden.

Die Verrentung über 20 Jahre stellt eine Zahlungserleichterung für Beitragszahler dar. Vor diesem Hintergrund hatte auch der Seniorenbeirat der Stadt bereits eine Änderung der Uetersener Straßenausbaubeitragssatzung gefordert.