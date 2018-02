Grüne stellen ihre Kandidaten auf

Alle 14 Wahlkreise für die Kommunalwahl am 6. Mai können besetzt werden / Bernd Möbius führt die Liste an

von shz.de

24. Februar 2018, 16:05 Uhr

„Tolles Team, tolle Mischung“, sagte Jens Ewald zufrieden nach einer langen Sitzung der Uetersener Grünen im Restaurant von Stamm. Und sie haben auch eine Menge geschafft, einmal die 14 grünen Kandidaten für alle Wahlbezirke aufgestellt und die Reihenfolge in der Liste festgelegt und einen neuen Vorstand gewählt. Das erstaunliche Ergebnis: Alle Kandidaten wurden einstimmig in geheimer Wahl gekürt, es gab nicht eine einzige Enthaltung oder gar Gegenstimme. Dabei gibt es auch Veränderungen in Fraktion und Vorstand.

Bianka und Jens Ewald, er ist auch Kreissprecher, sind nicht mehr Uetersener Ortsvorstandssprecher, sondern agieren jetzt in der Fraktion, Jens Ewald steht in der Kandidatenliste auf Platz 3, Bianka Ewald auf Platz 4. Beide haben somit gute Aussichten in die Ratsversammlung einzuziehen. Thorsten Berndt hingegen wird aus beruflichen Gründen – er arbeitet für die Grünen-Fraktion im Kieler Landtag – im Uetersener Ortsvorstand aktiv, mit ihm Sylvia Jacobi, die nach einer Babypause für ihre jüngste Tochter wieder in die grüne Politik in Uetersen einsteigt.



Nahverkehr und Grünanlagen





Wichtige Ziele sind für die Grünen in Uetersen die Verbesserung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs, mit dem Fahrrad sicher durch Uetersen fahren zu können, die Verbesserung und der Ausbau der Grünanlagen, so auch eine größere Vielfalt der Pflanzen im Rosarium, die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen und der soziale Wohnungsbau in der Stadt. Sie wollen aber auch darauf achten, dass die Bebauung nicht zu dicht wird, damit beispielsweise Vögel und Igel hier auch noch lebenswerte Unterkünfte finden. Wichtig ist den Grünen weiterhin eine bessere Zusammenarbeit im Schulzweckverband und der ständige Dialog mit Bürgern, Vereinen, Institutionen und Verwaltung. Die Liste wird von Fraktionschef Bernd Möbius angeführt, gefolgt von Angela Alexander.